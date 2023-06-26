Названы места для жертвоприношений на Курбан-айт в столице
Об этом сообщает столичный акимат со ссылкой на Управление по делам религий города.
В этом году празднование Құрбан айта пройдет с 28 по 30 июня.
По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6:00 состоится Айт намазы.
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Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8:00 до 18:00.
Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:
- Универсальный рынок "Ұлжан", (бывший рынок "Саянур"), пр. Н. Тлендиева, 24, район "Сарыарка";
- Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, ул. С 313, район "Байқоңыр";
- Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Көк базар"), район "Байқоңыр";
- Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байқоңыр";
- Рынок "Баракат", ул. А 369, №10 здание, район "Байқоңыр".
Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи.
В дни празднования Құрбан айта круглосуточно работает Call-center "109" для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.
Ранее в ДУМК озвучили основные правила жертвоприношения на Курбан айт.