Названы места для жертвоприношений на Курбан-айт в столице

В Астане определены места для проведения жертвоприношения в дни празднования священного Құрбан айта, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает столичный акимат со ссылкой на Управление по делам религий города.

В этом году празднование Құрбан айта пройдет с 28 по 30 июня.

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6:00 состоится Айт намазы.





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Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8:00 до 18:00.

Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:

Универсальный рынок "Ұлжан", (бывший рынок "Саянур"), пр. Н. Тлендиева, 24, район "Сарыарка"; Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, ул. С 313, район "Байқоңыр"; Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Көк базар"), район "Байқоңыр"; Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байқоңыр"; Рынок "Баракат", ул. А 369, №10 здание, район "Байқоңыр".

Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи.

В дни празднования Құрбан айта круглосуточно работает Call-center "109" для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.

Ранее в ДУМК озвучили основные правила жертвоприношения на Курбан айт.