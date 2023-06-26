Учителя сельской школы попали в ДТП в Жетысуской области

Общественные работы в школе села Коктобе Ескельдинского района обернулись ДТП с двумя учителями, охранником и завхозом учебного заведения, сообщает Zakon.kz.

1 июля в стенах сельской школы планируется открытие детского лагеря для 600 детей из социально-уязвимых семей Ескельдинского района. Организаторы не успевали к открытию и пригласили на помощь учителей из соседнего села.



После завершения работ два учителя, охранник и завхоз соседнего села выехали в обратный путь. Однако дорога домой обернулась для них дорожно-транспортным происшествием.

"Все приезжие выехали с Коктобе в 14:10. Расстояние от села Коктобе до села Акын Сара занимает не более 15 минут. Но данная машина, в которой находились сотрудники школы, попала в ДТП после 16:30. Неизвестно, куда они заехали по дороге домой. Как раз в это время изменились погодные условия: пошел дождь с градом. По всей вероятности, водитель не справился с управлением машины в такую непогоду при горном спуске". руководитель отдела образования Ескельдинского района Мурат Бектуров

Все сотрудники школы были доставлены в больницу Талдыкоргана.

В отделе образования также заявили, что никаких ремонтных работ сотрудники учебного заведения не проводили.

Помощь лагеря просили только у техперсонала школ, которые были на работе. О вызове учителей с отпуска речи не было речи.