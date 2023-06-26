Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Учителя сельской школы попали в ДТП в Жетысуской области

ДТП знак Фото: Zakon.kz
Общественные работы в школе села Коктобе Ескельдинского района обернулись ДТП с двумя учителями, охранником и завхозом учебного заведения, сообщает Zakon.kz.

1 июля в стенах сельской школы планируется открытие детского лагеря для 600 детей из социально-уязвимых семей Ескельдинского района. Организаторы не успевали к открытию и пригласили на помощь учителей из соседнего села.

После завершения работ два учителя, охранник и завхоз соседнего села выехали в обратный путь. Однако дорога домой обернулась для них дорожно-транспортным происшествием.

"Все приезжие выехали с Коктобе в 14:10. Расстояние от села Коктобе до села Акын Сара занимает не более 15 минут. Но данная машина, в которой находились сотрудники школы, попала в ДТП после 16:30. Неизвестно, куда они заехали по дороге домой. Как раз в это время изменились погодные условия: пошел дождь с градом. По всей вероятности, водитель не справился с управлением машины в такую непогоду при горном спуске".руководитель отдела образования Ескельдинского района Мурат Бектуров

Все сотрудники школы были доставлены в больницу Талдыкоргана.

В отделе образования также заявили, что никаких ремонтных работ сотрудники учебного заведения не проводили.

Помощь лагеря просили только у техперсонала школ, которые были на работе. О вызове учителей с отпуска речи не было речи.

Читайте также

Партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном

Азат Жумаханов
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления