Лавров заявил о "неизбежном кровопролитии", если бы отряды ЧВК "Вагнер" продолжили путь на Москву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если бы "отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие", сообщает Zakon.kz.

Сергей Лавров рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщает RT.

"Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен". Сергей Лавров

Ранее сообщалось, что президент Беларуси и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин достигли договоренностей в субботу вечером.

После этого бойцы покинули Ростов-на-Дону, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пригожин "уйдет в Беларусь".