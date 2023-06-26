Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лавров заявил о "неизбежном кровопролитии", если бы отряды ЧВК "Вагнера" продолжили путь на Москву

министр иностранных дел РФ Фото: wikimedia
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если бы "отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие", сообщает Zakon.kz.

Сергей Лавров рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщает RT.

"Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен".Сергей Лавров

Ранее сообщалось, что президент Беларуси и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин достигли договоренностей в субботу вечером.

После этого бойцы покинули Ростов-на-Дону, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пригожин "уйдет в Беларусь".

Читайте также

Роман Костомаров опубликовал первое видео тренировки из больницы

Уроженца Казахстана, убившего "колбасного короля", приговорили к 20 годам в России

В Египте обрушилось 13-этажное здание

Данияр Кунафин
Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Лукашенко Александр Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления