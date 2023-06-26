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На водителя, спасшего людей из горящей машины, заведено дело

На водителя заведено уголовное дело Фото: кадр из видео
Начато досудебное производство по факту ДТП на водителя, вытащившего двух людей из горящей машины и попавшего на видео, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет telegram-канал POLISIA.KZ.

24 июня около 17:00 на 102 км трассы Астана-Петропавловск столкнулись две машины.

"Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомашины Exceed TXT, двигаясь в направлении города Кокшетау и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Daewoo Nexia, двигавшейся в попутном направлении".

В результате столкновения Daewoo Nexia загорелась, после чего 39-летний водитель Exceed помог выбраться из загоревшей автомашины водителю и пассажиру.

24-летний водитель и 32-летний пассажир загоревшегося авто были госпитализированы. Пассажир после осмотра отпущен домой. Водитель находится в реанимации.

По факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 345 УК РК.

Ранее было опубликовано виде очевидцев о том, как мужчина вытащил человека из горящей машины.

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