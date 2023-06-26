На водителя, спасшего людей из горящей машины, завели дело

Начато досудебное производство по факту ДТП в отношении водителя, вытащившего двух человек из горящей машины и попавшего на видео, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает пресс-служба ДП Акмолинской области.

24 июня около 17:00 на 102 км трассы Астана-Петропавловск столкнулись две машины.

"Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомашины Exceed TXT, двигаясь в направлении города Кокшетау и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Daewoo Nexia, двигавшейся в попутном направлении".

В результате столкновения Daewoo Nexia загорелась, после чего 39-летний водитель Exceed помог выбраться из загоревшейся автомашины водителю и пассажиру.



24-летний водитель и 32-летний пассажир загоревшегося авто были госпитализированы. Пассажир после осмотра отпущен домой. Водитель находится в реанимации.

По факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 345 УК РК.

Ранее было опубликовано видео очевидцев о том, как мужчина вытащил человека из горящей машины.