Ситуация в Украине: в США считают, что наступление отстает от расписания, ЕС увеличит фонд военной помощи

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New York Times констатирует, что Украина не смогла использовать мятеж ЧВК "Вагнер" в свою пользу, Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, сообщает Zakon.kz.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бредом утверждения Запада и Киева о том, что РФ якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС;

Также Лавров заявил, что спецслужбы РФ уже разбираются были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня;

Результаты наступления Вооруженных сил Украины, которое отстает от расписания, стали "отрезвляющими" для администрации президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times;

Кроме того, по мнению издания, Украина не смогла использовать мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в свою пользу, эти события не повлияли на ситуацию на поле боя;

Также New York Times пишет, что США признают, что из переданных Украине машин пехоты Bradley минимум 17 (более 15%) повреждены или уничтожены;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мир должен давить" на Россию до восстановления международного порядка;

Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто;

Встречи советников по вопросам нацбезопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга, состоялись в Копенгагене. Бразилия уже призвала Запад подключить к дальнейшим переговорам РФ;

Запад не намерен вмешиваться в ситуацию в РФ в свете попытки мятежа, сделала заявление глава МИД ФРГ Анналена Бербок;

Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро;

ВВС Дании планируют раньше срока (к 2025 году, а не к 2027-му) вывести из эксплуатации истребители F-16, чтобы ускорить их передачу Украине, заявил исполняющий обязанности главы датского минобороны Троелс Лунд Поульсен;

Австралия выделит Украине новый пакет помощи на $73,5 млн, средства направят на покупку боеприпасов и военного транспорта, заверил премьер-министр страны Энтони Альбанезе;

Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, пишет газета Financial Times;

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что последние события в России показывают необходимость продолжения поддержки Украины. Он добавил, что ЕС разработает стратегию на случай возникновения "политической нестабильности в России". Читайте также Пригожин впервые после прекращения мятежа прокомментировал его причины Лавров заявил о "неизбежном кровопролитии", если бы отряды ЧВК "Вагнер" продолжили путь на Москву Роман Костомаров опубликовал первое видео тренировки из больницы

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