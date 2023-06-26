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#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
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Ситуация в Украине: в США считают, что наступление отстает от расписания, ЕС увеличит фонд военной помощи

Ситуация в Украине 26 июня Фото: Instagram/joebiden
New York Times констатирует, что Украина не смогла использовать мятеж ЧВК "Вагнер" в свою пользу, Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бредом утверждения Запада и Киева о том, что РФ якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС;
  • Также Лавров заявил, что спецслужбы РФ уже разбираются были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня;
  • Результаты наступления Вооруженных сил Украины, которое отстает от расписания, стали "отрезвляющими" для администрации президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times;
  • Кроме того, по мнению издания, Украина не смогла использовать мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в свою пользу, эти события не повлияли на ситуацию на поле боя;
  • Также New York Times пишет, что США признают, что из переданных Украине машин пехоты Bradley минимум 17 (более 15%) повреждены или уничтожены;
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мир должен давить" на Россию до восстановления международного порядка;
  • Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто;
  • Встречи советников по вопросам нацбезопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга, состоялись в Копенгагене. Бразилия уже призвала Запад подключить к дальнейшим переговорам РФ;
  • Запад не намерен вмешиваться в ситуацию в РФ в свете попытки мятежа, сделала заявление глава МИД ФРГ Анналена Бербок;
  • Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро;
  • ВВС Дании планируют раньше срока (к 2025 году, а не к 2027-му) вывести из эксплуатации истребители F-16, чтобы ускорить их передачу Украине, заявил исполняющий обязанности главы датского минобороны Троелс Лунд Поульсен;
  • Австралия выделит Украине новый пакет помощи на $73,5 млн, средства направят на покупку боеприпасов и военного транспорта, заверил премьер-министр страны Энтони Альбанезе;
  • Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, пишет газета Financial Times;
  • Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что последние события в России показывают необходимость продолжения поддержки Украины. Он добавил, что ЕС разработает стратегию на случай возникновения "политической нестабильности в России".

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