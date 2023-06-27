Казахстанец Владимир Ким стал владельцем команды "Формулы-1"

Казахстанский миллиардер Владимир Ким приобрел 25% акций компании Hitech Global Holdings, в которую входят шесть гоночных команд, сообщает Zakon.kz.

Новость стала известна из пресс-релиза компании, сумму сделки предпочли не указывать.

Известно, что Владимир Ким регулярно инвестирует в спорт. Он помогал боксерам Серику Сапиеву и Геннадию Головкину, поддерживал теннисистов, которые теперь показывают хорошие результаты на корте и занимают высокие места в рейтингах ATP и WTA.

Гоночная команда Hitech GP с 2002 года выступает в чемпионатах классов "Формула-2" и "Формула-3". Недавно у команда приобрела лицензию "Формулы-1". Планируется, что принимать участие в соревнованиях Hitech GP будут уже в сезоне 2026 года.

По версии журнала Forbes состояние Кима оценивается в 4,6 миллиардов долларов. По словам самого бизнесмена, подобное вложение стало первым, связанное с автоспортом.