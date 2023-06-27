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Алматинского студента наградили медалью за храбрость

Алматинского студента наградили медалью за храбрость Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
За смелость и самоотверженность проявленные при спасении жизни на пожаре, двадцатилетний студент 3 курса университета "Туран" Срайл Динасыл был награжден медалью "Өртте көрсеткен қасарлығы үшін", сообщает Zakon.kz.

Приказ о награждении от 22 июня 2023 года подписал министр по ЧС РК генерал-майор Сырым Шарипханов, передает пресс-служба ДЧС города Алматы.

Пожар произошел ночью 11 июня в микрорайоне Коктем-1 города Алматы. Срайл Динасыл возвращался домой, когда увидел, что горит балкон на четвертом этаже. Он забежал в подъезд и стал стучать в двери, чтобы уведомить соседей о пожаре. Одна из дверей оказалась незапертой и из нее валил дым.

Юноша увидел лежащего на полу человека. Он позвал на помощь соседей, а сам намочил полотенце, зашел в квартиру и стал вытаскивать пострадавшего. К нему на помощь прибежали жильцы дома Ержан А. и Тасмухан Э. и совместными усилиями мужчину 1954 г. вынесли на свежий воздух.

В пресс-службе ДЧС подчеркивают, что пожарные расчеты прибывшие через 6 минут, ликвидировали пожар в 00:21 (за 15 мин с момента прибытия).

Спасенный мужчина был доставлен в ЦГКБ и после осмотра врачей его отпустили домой.

Ранее стало известно, что крупный пожар в Астане спустя неделю ликвидировали.

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