Успеть загадать желание: земляне увидят яркий звездопад

Астрономы говорят, что в ночь с 26 на 27 июня ожидается пик метеорного поток Июньские Боотиды, сообщает Zakon.kz.

По данным "Роскокосмоса", метеорный поток Июньские Боотиды ежегодно наблюдается с 22 июня по 2 июля, а заметнее он станет в конце июня, — пик ожидается в ночь с 26 на 27 июня.

Все звездопады порождаются кометами. В случае Июньских Боотид это комета 7P/Понса-Виннеке, именно через ее орбиту пройдет Земля в июне. Обычно это слабый метеорный поток, но иногда наблюдается всплекс его активности. Так, к примеру, было в 1916 году, что и привело к его открытию, а также в 1998 и 2004 годах.

Любители астрономии могут насладиться явлением в случае, если небо не затянут облака, а Луна не будет яркой. За городом вероятность увидеть звездный дождь выше.

Ранее мы писали об ожидающихся звездопадах и затмениях. Сообщалось, что два метеорных потока можно будет наблюдать в середине лета: Южные дельта-Аквариды и лучший звездопад года – Персииды.