Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Контрактную армию численностью 7 млн военнослужащих предлагают создать в России

Контрактную армию численностью в 7 млн. военнослужащих предлагают создать в России Фото: pixabay
В ЛДПР считают, что никакие ЧВК и их аналоги России не нужны, а нужна контрактная армия из семи миллионов военных и гражданских служащих, сообщает Zakon.kz.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинул такое предложение в Telegram-канале. Он также заявил, что в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК.

Он добавил, что гордится военнослужащими, которые не поддались на провокации, а попытка развязать противостояние внутри страны провалилась. Слуцкий также выразил мнение, что мятежники должны предстать перед судом.

Ранее в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин отметил, что знает, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству.

"Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего".

Путин в ходе обращения к народу предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Беларусь. Президент РФ заверил, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.

Позже Путин озвучил "вторую часть обращения" на совещании с силовиками, поблагодарил их за проделанную работу и предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные.

Читайте также

На севере ОАЭ загорелся небоскреб

CNN: в США знали о готовящемся мятеже вагнеровцев

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления