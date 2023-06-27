Контрактную армию численностью в 7 млн. военнослужащих предлагают создать в России

В ЛДПР считают, что никакие ЧВК и их аналоги России не нужны, а нужна контрактная армия из семи миллионов военных и гражданских служащих, сообщает Zakon.kz

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинул такое предложение в Telegram-канале. Он также заявил, что в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК.

Он добавил, что гордится военнослужащими, которые не поддались на провокации, а попытка развязать противостояние внутри страны провалилась. Слуцкий также выразил мнение, что мятежники должны предстать перед судом.

Ранее в своем обращении к россиянам Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству.

"Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего".

Путин в ходе обращения к народу предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Беларусь. Президент РФ заверил, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.

Позже Путин озвучил "вторую часть обращения" на совещании с силовиками поблагодарил их за проделанную работу и предложил силовикам проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные.