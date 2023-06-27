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Известный миллиардер погиб в аварии на гоночной трассе

Известный миллиардер погиб в аварии на гоночной трассе Фото: скриншот с видео
Чикагский миллиардер Джеймс Краун скончался в результате аварии, которая произошла на гоночной трассе, сообщает Zakon.kz

По информации CBS News авария случилась в Колорадо. 25 июня Краун не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение в Aspen Motorsports Park в Вуди-Крик.

Крауну, владевшему, среди прочего, Aspen Skiing Company, на момент смерти было 70 лет. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем коронером округа Питкин, где Краун жил неполный рабочий день, помимо Чикаго.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что он был "опустошен", когда услышал о трагедии. 

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