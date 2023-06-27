Что нельзя есть на завтрак, рассказали диетологи

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от чего нужно отказаться и не есть это на завтрак, сообщает Zakon.kz.

По информации Росбалт, специалист заявила, что быстрые углеводы нужно заменить на медленные и отказаться от каш из пакетиков и сладких хлопьев, а также выпечки, круассанов и белого хлеба с вареньем.

По словам других диетологов экспертов, лучше всего для первой трапезы подходят яйца – они надолго насыщают организм, не вызывают скачков сахара в крови и помогают поддерживать стройность фигуры. Еще яйца содержат важнейшие витамины разных групп: В, В1, В2, В6, В9, В12, А, а также холин и лецитин, который необходим для лучшего функционирования мозга, поддержания и нормализации работы центральной нервной системы.

Ранее диетологи назвали лучший напиток для завтрака.