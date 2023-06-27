Главное к утру: обращение Путина, казахстанец стал владельцем команды "Формулы -1"и пожар в небоскребе

Миллиардер Владимир Ким стал владельцем команды "Формула-1". Жена алматинского стрелка угрожает самосожжением. А Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Об этом и другом в подборке Zakon.kz

Приобретение года

Известный казахстанский миллиардер Владимир Ким приобрел 25% акций компании Hitech Global Holdings, в которую входят шесть гоночных команд. Новость стала известна из пресс-релиза компании, однако сумму сделки предпочли не указывать.

Наказание

Замакима района Караганды Койшибая Сулейменова уволили после инцидента на детской площадке, где ветер поднял неприкрепленный газон вместе с двумя школьниками. Восьмилетнего мальчика, который приземлился на металлическое ограждение, перевели из реанимации в общую палату. Он перенес сложнейшую операцию на лбу, челюсти и плече. Его друг тоже идет на поправку.

А в Атырау в частном садике трехлетней девочке оторвало палец. В учреждении родителям не сумели объяснить, как это произошло. Родители написали заявление в полицию. И кто за это ответит пока неизвестно.

Отголоски январских беспорядков

Военнослужащего, стрелявшего в людей во время январских событий, приговорили к 7 годам. Судом установлено, что 8 января 2022 года в городе Талдыкорган подсудимый выстрелил в автомобиль Toyota Corolla, когда ее водитель продолжил движение, несмотря на требование остановиться. В результате был причинен тяжкий вред здоровью двум лицам, повлекший их смерть.

Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской экспертиз и вещественными доказательствами.



Прокурор просил назначить наказание подсудимому Е. 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал.



А жителя Алматинской области подозревают в хранении оружия, похищенного во время январских беспорядков. Оперативная информация в отношении неизвестного, хранящего огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, поступила в ДП Алматинской области 26 июня. В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные действия. Задержанный водворен в ИВС.



Угроза

Жена алматинского стрелка угрожает самосожжением. Пока муж сидит в тюрьме Анаид Демирчян продолжает попытки отстоять жилье и отказывается впускать частного судебного исполнителя.

И подозреваемого в двойном убийстве разыскивает полиция Алматинской области. Полиция разыскивает Хуршеда Рашитова - гражданина Республики Таджикистан.

Мировые новости

Пожар в небоскребе

На севере ОАЭ в городе-эмирате Аджман загорелся небоскреб. Пламенем была охвачена почти вся высотка.Информацию о возгорании также подтвердила местная полиция. По данным ведомства, бригады гражданской обороны потушили пожар, на месте был создан мобильный полицейский участок. Данных о пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. По словам российского лидера, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать.

Позже Пригожин впервые после прекращения мятежа прокомментировал его причины.

Тем временем стало известно, что власти США знали и скрывали от союзников разведданные о планах ЧВК "Вагнер". По информации CNN, во избежание утечек проинформированы были только несколько избранных союзников, таких как высокопоставленные представители правительства Великобритании.

А в Армении Парламент принял закон о системе призыва женщин на военную службу на добровольной основе. Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и до 1 сентября каждого года. Кроме того, согласно проекту закона, женщины могут отказаться от службы до дня призыва. Нести полугодовую службу они будут в учебной части, для этого формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе.

Новости спорта

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в британском Истбурне.

А вслед за Рыбакиной снялся с турнира в Мальорке чемпион ATP 500 Александр Бублик.