Центр ипотеки открылся в Астане: уникальный процесс приобретения жилья.

23 июня 2023 года в Астане прошла официальная церемония открытия первого в стране Центра Ипотеки АО "Банк ЦентрКредит". Мероприятие собрало представителей строительных компаний, партнеров и клиентов банка.

Центр предлагает жителям и гостям столицы удобную возможность выбора недвижимости и оформления ипотеки.

Удобство и простота процесса покупки недвижимости - это то, чем отличается новый Центр Ипотеки БЦК. Клиентам больше не нужно тратить время на поездки по разным отделам продаж застройщиков и обратные визиты в банк. В центре представлены объекты недвижимости от ведущих застройщиков, включая Sensata, G-Pаrk, Мой дом MWC, Sat NS, NAK, Биком и BI Group.

Здесь посетители могут получить всю необходимую информацию о различных вариантах ипотечных программ и осуществить свою мечту о собственном жилье. Банк ЦентрКредит предоставляет полную консультацию по финансированию, обеспечивая удобство покупки недвижимости.

"Мы стремимся обеспечить удобство и простоту процесса покупки недвижимости, а также предлагать рынку актуальные продукты и сервисы. В Центре Ипотеки клиенты смогут получить не только полную информацию о доступных проектах и объектах недвижимости, но и консультацию по финансированию, являясь финансовым партнером, как для застройщиков, так и для конечных потребителей". Людмила Богушевская, вице-президент по развитию розничного бизнеса АО "Банк ЦентрКредит"

Также в Астане 24 июня 2023 года совместно с застройщиками БЦК провел ярмарку недвижимости, которую посетило более 1000 человек. Посетители ярмарки ознакомились с объектами недвижимости 14 партнеров-застройщиков, а также получили подробные консультации и подали заявки на ипотеку.

Фото: АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Банк ЦентрКредит" основано в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью, направленной на удобные банковские продукты с использованием современных технологий. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 160 отделениях во всех регионах Казахстана.

Лицензия АРРФР №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г.