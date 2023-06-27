Пленарное заседание Мажилиса – 27 июня 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана во вторник, 27 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят проекты законов:
- О производстве и обороте органической продукции (первое чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам производства и оборота органической продукции (первое чтение).
- О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (первое чтение).
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