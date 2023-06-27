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Месси стал лучшим иностранным футболистом сезона во французском чемпионате

Лионеля Месси признали лучшим иностранным футболистом сезона во французском чемпионате Фото: Instagram/leomessi
Капитана аргентинской сборной и экс-игрока "ПСЖ" Лионеля Месси признали лучшим иностранным футболистом, который запомнился своими выступлениями в прошедшем сезоне Лиги 1, сообщает Zakon.kz.

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36-летний аргентинец стал лучшим иностранным игроком французского первенства. Также он претендовал на статус лучшего футболиста сезона Лиги 1, но его обогнал бывший одноклубник по "ПСЖ" Килиан Мбаппе. В прошедшем французском чемпионате Месси забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Между тем издание Goal вновь поставило Лионеля Месси на первое место в обновленном рейтинге претендентов на "Золотой мяч". Главные конкуренты аргентинца в погоне за этим призом – Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). В топ-10 кандидатов также входят Винисиус Жуниор ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Барселона") и Хулиан Альварес ("Манчестер Сити").

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/leomessi

Лионель Месси вскоре присоединится к своему новому клубу из США – "Интер Майами". На прошедших выходных он сыграл в выставочном матче между "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины, где свою прощальную встречу провел Хуан Роман Рикельме. В этом матче Месси оформил хет-трик.


"Очень приятно, что присутствовал на прощальном матче Рикельме, знаем, что он значит для нашего футбола, для "Бока Хуниорс", рад снова сыграть на стадионе "Ла Бомбонере". Дальше возьму несколько дней отпуска и затем поеду в США, в свой новый коллектив. Я очень взволнован". Лионель Месси

О переходе лучшего футболиста последнего мундиаля Лионеля Месси из французского "ПСЖ" в клуб МЛС "Интер Майами" объявили три недели назад. 24 июня знаменитый аргентинец отметил день рождения, ему исполнилось 36 лет.

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Месси Лионель
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