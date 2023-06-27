Количество работающих в Казахстане иностранцев сократилось

По состоянию на 1 июня в Казахстане работали 14 286 иностранцев. Количество иностранных граждан, которые законно трудятся в РК, за последние месяцы немного сократилось, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК 27 июня, на 1 июня в Казахстане действовали 537 разрешений местных исполнительных органов для иностранцев, работающих руководителями или их заместителями, 2713 – для руководителей структурных подразделений, 6458 – для специалистов и 803 – для квалифицированных рабочих.

Еще 1826 иностранцев трудятся в Казахстане на сезонных работах, а 1950 человек – в рамках корпоративного перевода.

Сейчас в Казахстане 1777 работодателей используют иностранную рабочую силу. При этом основную долю их работников (96%, или более 421,8 тысячи человек) составляют граждане Казахстана. Чаще всего иностранцы работают в сферах строительства (5386 человек, 35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (1835, 10%), горнодобывающей промышленности (1401, 10%), обрабатывающей промышленности (1007, 7%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (978, 7%).

Чаще всего иностранные работники приезжают в Казахстан из Китая (24%), Узбекистана (13%), Индии (11%), Турции (10%). Квота на привлечение иностранных специалистов в 2023 году составляет 22 260 человек – это 0,24% от общего объема рабочей силы в РК.

По сравнению с апрелем количество иностранцев, которые законно трудятся в Казахстане, немного сократилось. Тогда этот показатель составлял 14 417 человек.