В Алматы сносят летнее кафе с киосками
По информации управления, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар.
Отмечено, что ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.
Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование.
Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
Сегодня, 27 июня 2023 года, начат демонтаж объектов и освобождение пешеходной инфраструктуры.
12 мая 2023 года стало известно, что в центре Алматы сносят летнюю террасу ресторана "Чачапури": терраса была возведена незаконно.