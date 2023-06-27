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В Алматы сносят летнее кафе с киосками

В Алматы сносят летнее кафе с киосками Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы в Алматы сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz 27 июня 2023 года сообщили в пресс-службе Управления градостроительного контроля города.

По информации управления, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар.

Отмечено, что ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.

В Алматы сносят летнее кафе с киосками

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

В Алматы сносят летнее кафе с киосками

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

Сегодня, 27 июня 2023 года, начат демонтаж объектов и освобождение пешеходной инфраструктуры.

12 мая 2023 года стало известно, что в центре Алматы сносят летнюю террасу ресторана "Чачапури": терраса была возведена незаконно.

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Анастасия Московчук
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