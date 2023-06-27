В Алматы сносят летнее кафе с киосками

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы в Алматы сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz 27 июня 2023 года сообщили в пресс-службе Управления градостроительного контроля города.

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