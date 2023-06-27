Мажилис одобрил нормы в сфере производства и оборота органической продукции в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 27 июня одобрили в первом чтении проект закона "О производстве и обороте органической продукции" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основные новеллы законопроекта представил депутат Сената Али Бектаев. По его словам, проект закона разработали, чтобы усовершенствовать законодательство в сфере производства и оборота органической продукции.

"Законопроект направлен на обеспечение рационального использования природных ресурсов, содействие в формировании и развитии внутреннего рынка органической продукции, повышение конкурентоспособности органической продукции отечественных производителей на внешних рынках. Проект закона предусматривает условия перехода к производству органической продукции, непосредственно требования к ее производству и маркировке, обороту импортной органической продукции, вводится система учета и прослеживаемости органической продукции", – пояснил Али Бектаев.

Кроме того, законодательные поправки предполагают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений, сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции.



Также законопроект позволяет сертифицировать органическое производство на соответствие требованиям выбранного стандарта в зависимости от запросов и предпочтений рынка сбыта. Это может быть национальный, межгосударственный, региональный стандарт или стандарт иностранных государств.

Законодатели предлагают исключить из объектов сертификации конечную органическую продукцию, так как в соответствии с международной практикой сертификации подлежит только процесс ее производства.

При работе над законопроектом депутаты внесли ряд поправок, направленных на уточнение и дополнение его основных положений и усиления целей его разработки.

"В целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции пересмотрены положения, касающиеся формирования и функционирования системы совместных гарантий (PGS) и групповой сертификации производителей органической продукции. Их объединение будет основываться на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

При этом отмечается, что основное условие системы PGS – удовлетворение потребностей местного рынка в сельскохозяйственной продукции.



"Участники системы PGS могут маркировать свою продукцию с использованием обозначения "участник PGS". Такая маркировка будет способствовать дальнейшему международному признанию в IFOAM как производителей, готовых к условиям производства органической продукции", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

В заключении говорится, что групповая сертификация будет альтернативной практикой, которая позволит сельхозтоваропроизводителям объединяться и совместно проходить процедуру для снижения финансовых затрат. Отдельные участники групповой сертификации не смогут использовать сертификат соответствия производства органической продукции независимо друг от друга.



Уполномоченный орган проектом закона наделяют функцией по разработке и утверждению правил производства и оборота органической продукции. В то же время предложено исключить функции уполномоченного органа в области технического регулирования из рассматриваемого законопроекта.



Одновременно законодатели предлагают расширить требования, предъявляемые к производителям органической продукции. В частности, производители будут обязаны исключить применение методов производства продукции растениеводства без использования почвы.

Законопроект дополнили нормами по приостановке или отзыву сертификата соответствия, если производитель органической продукции не будет исполнять требования к ее производству. Для развития органического сельского хозяйства законопроект дополнили статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

В феврале 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства в стране.