Деревья в Алматы обработают от клопов по просьбам горожан

В Алматы более 2,3 млн деревьев защитят от вредителей и болезней. По просьбам горожан зеленые насаждения обработают и препаратами против клопов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы 27 июня, в городе с 15 апреля проводят обработку растений препаратами против вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Кроме того, по просьбам алматинцев зеленые насаждения защитят от расплодившихся в городе древесных клопов.

Обработки проводят по ночам или ранним утром. Для этого используют биологические, а в некоторых случаях – химические препараты низкого класса опасности, которые не наносят вреда окружающей среде.

Деревья обрабатывают в четыре этапа за сезон. Первый этап прошел с 15 апреля по 20 мая, он затронул дубы и тополя. Второй этап идет сейчас, с 30 мая по 30 июня. Третий начнется 10 июля и продлится до 10 августа, а четвертый запланирован на период с 20 августа по 20 сентября.

Нашествие древесных клопов, на которое алматинцы жалуются в этом году, – уже не первое. Ранее эти насекомые уже несколько раз "атаковали" город: например, такое происходило в 2019 году. Но прежде обработки от древесных клопов в Алматы не проводили, потому что эти насекомые не относятся к вредителям.