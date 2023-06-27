Открытие, которое нельзя пропустить: будьте первыми в очереди

Бренд Apple радует замечательным событием: 29 июня состоится открытие двух Apple Shop в Алматы. Теперь будет еще удобнее тестировать и приобретать продукцию компании – если вы до сих пор не знакомы с ней, самое время это сделать!

Если вы любите продукцию Apple, хотите ее изучить перед покупкой или просто интересуетесь новейшими технологиями, открытие Apple Shop – это событие, которое вам стоит занести в календарь.



В Apple Shop вы можете купить всевозможные гаджеты от Apple, от iPhone и iPad до MacBook и AirPods. А квалифицированные консультанты всегда будут готовы помочь вам с выбором и рассказать все о продуктах Apple, порекомендуют подходящую технику и покажут ее в действии.

Но Apple Shop – это не просто магазин, это место, где вы можете насладиться полным погружением в мир продуктов Apple. Вы сможете протестировать различные устройства, испытывать их функционал и возможности.

Если вам интересно порисовать на iPad, примерить Apple Watch или послушать музыку в AirPods, вы легко сможете это сделать. Apple Shop предлагает пространство, где вы можете окунуться в инновации и исследовать новые горизонты.

И если все вышеперечисленное уже захватило вас, то это еще не все. В течение четырех дней после открытия в магазинах авторизованного реселлера Apple будут действовать грандиозные скидки – это отличная возможность сэкономить на покупке нового iPhone, iPad или любого другого устройства Apple, о котором вы давно мечтали.

Только с 29 июня по 2 июля у вас есть возможность приобрести:

– iPhone 14 Pro в рассрочку всего от 45 833 тг/месяц с выгодой до 60% на оригинальные чехлы. Так вы сэкономите до 145 000 тг.

– AirPods 3-го поколения в рассрочку всего от от 7 083 тг/месяц. В этом случае экономия составит до 30 000 тг.

– MacBook Air в рассрочку всего от 33 333 тг/месяц. Приобретая по такой цене, вы сэкономите до 110 000 тг.

Также в акции участвуют многие другие продукты – у вас есть четыре дня, чтобы выбрать и купить понравившийся вам гаджет.

Не упустите возможность посетить новые корнеры Apple, чтобы собственноручно протестировать гаджеты мечты, получить консультацию от экспертов и воспользоваться уникальными скидками!

Новые Apple Shop будут располагаться внутри двух магазинов Sulpak по этим адресам:

проспект Суюнбая 2/9, ТЦ "Мерей".

ул. Толе би, 187 (уг. ул. Ауэзова).

Партнерский материал