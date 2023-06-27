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Места для жертвоприношения определили в Жетысуской области

Места для жертвоприношения определили в Жетысуской области Фото: pexels
В соответствии с необходимыми ветеринарно-санитарными требованиями в Жетысуской области определено 33 места для забоя скота для жертвоприношения, сообщает Zakon.kz.

Руководители городских, районных ветеринарных станций обеспечивают контроль за организацией убоя животных в 33 специальных убойных пунктах области, обеспечением мясников спецодеждой и необходимым оборудованием, содержанием убойных пунктов в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, уборкой мест реализации и убоя скота, проведением дезинфекционных работ.

"Жертвенных животных необходимо приобретать в специальных точках продаж, имеющих ветеринарную справку, с целью профилактики различных инфекционных заболеваний, таких как сибирская язва, бруцеллез, листериоз. Во избежание массовых пищевых отравлений при проведении убоя скота на территории специальных убойных пунктов или выделенных площадках необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования", – сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Самат Ахметов.

В преддверии праздника Курбан айт проводятся профилактические беседы, распространяются памятки о необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

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