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Количество детских домов снизилось в Казахстане

Количество детских домов снизилось в Казахстане Фото: pixabay
По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, за последние 10 лет количество детских домов и их воспитанников в стране снизилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что по поручению главы государства детские дома трансформированы в центры поддержки детей. Правительством разработаны законодательные нормы по внедрению института приемных профессиональных семей, что позволит охватить семейной заботой еще больше детей.

Семейное устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных направлений государственной политики. На сегодняшний день существуют четыре альтернативные формы семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей:

  • усыновление;
  • опека (попечительство);
  • патронат;
  • приемная семья.

По данным Минпросвещения, в настоящее время более 3 тыс. детей воспитываются в 116 интернатных организациях. За последние 10 лет свою семью нашли более 7 тыс. детей.

"На сокращение детских домов способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот".Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова

Кроме того, каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляются гранты на обучение в колледжах и высших учебных заведениях, выплачивается стипендия, они имеют преимущественное право при трудоустройстве.

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Когда детские дома в Казахстане останутся в прошлом

1 июня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что до конца 2023 года будут приняты законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей, чтобы все дети воспитывались в семьях. Тогда, как подчеркнул глава правительства, "детские дома останутся в прошлом".

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