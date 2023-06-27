Правила проведения национальных переписей утвердили в Казахстане

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК приказом от 20 июня 2023 года утвердил Правила и сроки проведения национальных переписей, сообщает Zakon.kz.

Национальные переписи включают в себя перепись населения и сельскохозяйственную перепись.

Национальные переписи проводятся путем:

заполнения переписных листов посредством опроса респондентов интервьюером с использованием планшета или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов), без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров или административных данных;

заполнения респондентами переписных листов в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме, без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров и/или административных данных.

Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды.

Так, подготовительный период осуществляется в течение двух лет.

В подготовительный период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:

разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;

разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи, переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи, а также разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии с государственными органами;

организация работ по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке обучающих программ для проведения национальной переписи, а также организация проведения обучающих семинаров для переписного персонала;

проведение совместно с соответствующими государственными органами, комиссиями, переписным персоналом массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи;

подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на участие в национальной переписи;

утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении национальных переписей по договору возмездного оказания услуг;

определение порядка привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении национальных переписей.

При этом для более эффективного проведения национальных переписей могут проводиться дополнительные мероприятия: испытание переписных листов, апробация организации проведения и обработки полученных данных, формирование, уточнение, а также представление уполномоченному органу списков субъектов сельскохозяйственной переписи акиматами областей и городов республиканского значения путем проведения пилотной переписи по решению уполномоченного органа.

В основной период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:

опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные листы полученных сведений;

организация переписным персоналом по окончании опроса выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее 10% для определения достоверности данных переписных листов и полноты охвата респондентов;

организация передачи полученных первичных статистических данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;

организация ввода данных переписных листов в информационную систему по мере их поступления.

Заключительный период осуществляется в течение двух лет.

В заключительный период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:

подведение итогов национальной переписи;

формирование и публикация итогов национальной переписи в виде сводных данных.

Указывается, что в переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные, необходимые для изучения социально-экономического положения региона, страны.

Вместе с тем не допускается включение в переписные листы вопросов, ответы на которые содержат информацию, относящуюся к государственным секретам, коммерческой или иной охраняемой законодательством тайне, ущемляющую либо нарушающую права и свободы человека и гражданина.

Переписные листы заполняются на государственном или русском языках по формам, утвержденным уполномоченным органом.

Уточняется, что первичные статистические данные, полученные от респондента, не подлежат распространению без его согласия и используются лишь для статистических целей в сводном обезличенном виде.

Также говорится, что сбор первичных статистических данных, не предусмотренных переписными листами, не допускается.

Сроки проведения переписи

Согласно правилам, сельскохозяйственная перепись проводится не реже одного раза в десять лет, а перепись населения – в сроки, приуроченные к очередному раунду мировых переписей.

Решение о проведении национальных переписей, с указанием сроков и особенностей по их проведению, в том числе в течение какого времени будет проводиться перепись, принимается правительством РК по предложению уполномоченного органа.

Предусматривается, что первичные статистические данные, полученные при проведении национальных переписей на бумажных носителях, хранятся не менее года с момента официального опубликования итогов национальных переписей.

Электронные носители, содержащие первичные статистические данные, хранятся не менее 50 лет.

Итоги национальных переписей подлежат официальному опубликованию на электронных и бумажных носителях.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2023 года.