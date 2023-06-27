Правила проведения национальных переписей утвердили в Казахстане
Национальные переписи включают в себя перепись населения и сельскохозяйственную перепись.
Национальные переписи проводятся путем:
- заполнения переписных листов посредством опроса респондентов интервьюером с использованием планшета или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов), без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров или административных данных;
- заполнения респондентами переписных листов в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме, без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров и/или административных данных.
Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды.
Так, подготовительный период осуществляется в течение двух лет.
В подготовительный период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:
- разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;
- разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи, переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи, а также разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии с государственными органами;
- организация работ по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке обучающих программ для проведения национальной переписи, а также организация проведения обучающих семинаров для переписного персонала;
- проведение совместно с соответствующими государственными органами, комиссиями, переписным персоналом массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи;
- подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на участие в национальной переписи;
- утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении национальных переписей по договору возмездного оказания услуг;
- определение порядка привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении национальных переписей.
При этом для более эффективного проведения национальных переписей могут проводиться дополнительные мероприятия: испытание переписных листов, апробация организации проведения и обработки полученных данных, формирование, уточнение, а также представление уполномоченному органу списков субъектов сельскохозяйственной переписи акиматами областей и городов республиканского значения путем проведения пилотной переписи по решению уполномоченного органа.
В основной период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:
- опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные листы полученных сведений;
- организация переписным персоналом по окончании опроса выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее 10% для определения достоверности данных переписных листов и полноты охвата респондентов;
- организация передачи полученных первичных статистических данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;
- организация ввода данных переписных листов в информационную систему по мере их поступления.
Заключительный период осуществляется в течение двух лет.
В заключительный период уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:
- подведение итогов национальной переписи;
- формирование и публикация итогов национальной переписи в виде сводных данных.
Указывается, что в переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные, необходимые для изучения социально-экономического положения региона, страны.
Вместе с тем не допускается включение в переписные листы вопросов, ответы на которые содержат информацию, относящуюся к государственным секретам, коммерческой или иной охраняемой законодательством тайне, ущемляющую либо нарушающую права и свободы человека и гражданина.
Переписные листы заполняются на государственном или русском языках по формам, утвержденным уполномоченным органом.
Уточняется, что первичные статистические данные, полученные от респондента, не подлежат распространению без его согласия и используются лишь для статистических целей в сводном обезличенном виде.
Также говорится, что сбор первичных статистических данных, не предусмотренных переписными листами, не допускается.
Сроки проведения переписи
Согласно правилам, сельскохозяйственная перепись проводится не реже одного раза в десять лет, а перепись населения – в сроки, приуроченные к очередному раунду мировых переписей.
Решение о проведении национальных переписей, с указанием сроков и особенностей по их проведению, в том числе в течение какого времени будет проводиться перепись, принимается правительством РК по предложению уполномоченного органа.
Предусматривается, что первичные статистические данные, полученные при проведении национальных переписей на бумажных носителях, хранятся не менее года с момента официального опубликования итогов национальных переписей.
Электронные носители, содержащие первичные статистические данные, хранятся не менее 50 лет.
Итоги национальных переписей подлежат официальному опубликованию на электронных и бумажных носителях.
Приказ вводится в действие с 7 июля 2023 года.