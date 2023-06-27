В Жамбылской области откроют филиал РХТУ имени Д.И. Менделеева

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с руководством Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати.

В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся открытия филиала Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева на базе ТарРУ имени М.Х. Дулати.

Подписано трехстороннее соглашение о совместной подготовке кадров с РХТУ имени Д.И. Менделеева, ТарРУ имени М.Х. Дулати и ТОО "Казфосфат". В рамках меморандума для подготовки квалифицированных специалистов в области химических технологий в этом году выделено 25 образовательных грантов. Выпускники получат двойной диплом.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Университеты подписали Меморандум о сотрудничестве в области научно-технической, исследовательской и образовательной деятельности. В школах области планируется открыть "Менделеевские классы" для повышения уровня преподавания химии, математики и физики, организации системы углубленного изучения предметов естественно-научного цикла.

В ходе встречи также презентован проект "Методика прогнозирования и исследования потребности Жамбылской области в педагогических кадрах". Председатель правления - ректор Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати Мухтар Байжуманов отметил, что проект был разработан на основе статистических данных, предоставленных управлением образования, и с учетом демографической ситуацией.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области управлению образования поручил на основе полученных данных заранее составить конкретный план действий, управлению цифровизации - изучить вопросы безопасности информационной системы, управлению здравоохранению – совместно с университетом подготовить аналогичный проект по вопросам подготовки кадров в сфере здравоохранения.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Стороны обсудили также проблемы подготовки кадров в области водного хозяйства.