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Законодательство РК

Деятельность организаций для лиц с инвалидностью и престарелых урегулировали в Казахстане

Утверждены Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило "Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок деятельности организаций, предоставляющих специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, на дому следующим гражданам:

  • детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями (дети),
  • детям с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата (дети с нарушениями ОДА),
  • лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями (лица старше 18 лет),
  • лицам с инвалидностью первой и второй групп (лица с инвалидностью),
  • лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые);

а также в условиях временного пребывания – лицам без определенного места жительства, освободившимся из мест лишения свободы и (или) находящимся на учете в службе пробации, (получатели услуг организации временного пребывания).

Деятельность организаций стационарного типа

Организации стационарного типа создаются в виде:

  • центров оказания специальных социальных услуг;
  • центров социального обслуживания;
  • домов малой вместимости проектной мощностью от 10 до 50 мест.

В организациях стационарного типа круглосуточно постоянно или временно (до 3 месяцев) проживают:

1) дети от 3 до 18 лет, нуждающиеся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара, вследствие:

  • умственной отсталости всех степеней;
  • слепоты (слабовидения) или глухоты (слабослышания) с умственной отсталостью всех степеней;
  • эпилепсии (в том числе симптоматической) при наличии деменции;
  • шизофрении со стабильным дефектом;
  • деменции различной этиологии.

Медицинские противопоказанияя для проживания:

  • эпилепсия с частыми (5 и более раз в месяц) приступами, склонностью к серийным генерализованным приступам, эпилептическому статусу;
  • психические и поведенческие расстройств, сопровождающиеся грубыми нарушениями влечения, поведения и (или) острой психотической симптоматикой (бред, галлюцинации), представляющие опасность для себя и (или) окружающих;
  • туберкулез в активной стадии процесса, карантинных инфекций, заразные заболевания кожи и волос, венерические заболевания, СПИД;
  • заболевания, требующие стационарного лечения в специализированных медицинских организациях;

2) дети с нарушениями ОДА от 3 до 18 лет с сохранным интеллектом, нуждающиеся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара.

Медицинские противопоказания:

  • умственная отсталости всех степеней;
  • частые эпилептиформные припадки (5 и более раз в месяц);
  • психические и поведенческие расстройствах;
  • некомпенсированная гидроцефалия;
  • туберкулез в активной стадии процесса, карантинные инфекции, заразные заболевании кожи и волос, венерические заболевания, СПИД;
  • заболевания, требующие стационарного лечения в специализированных медицинских организациях;

3) лица старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями первой, второй групп, нуждающиеся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара, вследствие:

  • умственной отсталости всех степеней, в том числе при наличии грубых нарушений двигательных функций (лица, не передвигающиеся без посторонней помощи, не обслуживающие себя в силу тяжести двигательных нарушений, требующие индивидуального ухода);
  • слепоты (слабовидения) или глухоты (слабослышания) с умственной отсталостью всех степеней, в том числе при наличии грубых нарушений двигательных функций;
  • психических и поведенческих расстройств, при наличии стабильного дефекта или деменции;
  • эпилепсии (в том числе симптоматической) при наличии деменции;
  • деменции различной этиологии.

Медицинские противопоказания:

  • туберкулез в активной стадии процесса, карантинные инфекции, заразные заболевания кожи и волос, СПИД, заболевания, передающиеся половым путем;
  • психические и поведенческие расстройства, сопровождающихся грубыми нарушениями влечения, поведения и (или) острой психотической симптоматикой (бред, галлюцинации), представляющие опасность для себя и (или) окружающих;
  • эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии, с частыми (5 и более раз в месяц) приступами, склонностью к серийным генерализованным приступам, эпилептическому статусу;
  • заболевания, требующие стационарного лечения в специализированных медицинских организациях;

4) лица с инвалидностью, не способные самостоятельно себя обслуживать и нуждающиеся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара, не имеющие трудоспособных совершеннолетних детей, супруга(гу),обязанных содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, супруга(гу) и заботиться о них, или имеющих трудоспособных совершеннолетних детей, супруга(гу), которые по объективным причинам не обеспечивают им постоянную помощь и уход (имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, состоят на учете в центре психического здоровья или выехали на постоянное местожительство за пределы страны, дополнительно для супруга(ги) – нахождение в преклонном возрасте);

5) престарелые лица, достигшие пенсионного возраста, не способные самостоятельно себя обслуживать и нуждающиеся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара, не имеющих трудоспособных совершеннолетних детей, супруга(гу), обязанных содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, супруга(гу) и заботиться о них, или имеющих трудоспособных совершеннолетних детей, супруга(ги), которые по объективным причинам не обеспечивают им постоянную помощь и уход (имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, состоят на учете в центре психического здоровья или выехали на ПМЖ за пределы страны, дополнительно для супруга(ги) – нахождение в преклонном возрасте).

Медицинские противопоказания:

  • туберкулез в активной стадии процесса;
  • психические и поведенческие расстройства, сопровождающиеся нарушениями влечения, поведения и(или) острой психотической симптоматикой (бред, галлюцинации), представляющие опасность для себя и (или) окружающих;
  • судорожный синдром различной этиологии (за исключением вариантов с редкими (не более одного раза в 2-3 месяца) приступами, без деменции и выраженных изменений личности);
  • карантинные инфекции, заразные заболевания кожи и волос, венерические заболевания, СПИД, а также заболевания, требующие лечения в специализированных медицинских организациях.

Для обеспечения безопасности в организации стационарного типа устанавливается система видеонаблюдения по периметру, входам, в помещениях общего пользования.

В организациях стационарного типа обеспечивается:

  • создание для проживающих наиболее адекватных по возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним;
  • подготовка к возможности самостоятельному и независимому проживанию вне организации стационарного типа;
  • улучшение условий проживания получателей услуг, обеспечение условий для приема посетителей;
  • создание условий для доступа в интернет ;
  • обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
  • информирование проживающих и членов их семей об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации стационарного типа;
  • исполнение возложенных на администрацию организации стационарного типа функций опекунов и попечителей в отношении проживающих, нуждающихся в опеке или попечительстве;
  • содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;
  • современное техническое оснащение;
  • оборудование здания организации стационарного типа специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами;
  • иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации стационарного типа.

Учет проживающих ведется в следующих документах:

  • электронный журнал регистрации лиц, получающих специальные социальные услуги и очереди нуждающихся в специальных социальных услугах;
  • личное дело;
  • индивидуальный план;
  • журнал мониторинга.

Деятельность организаций полустационарного типа

Организации полустационарного типа создаются в виде:

  • отделения (центра) дневного пребывания;
  • реабилитационного центра для лиц с инвалидностью и (или) детей с инвалидностью;
  • территориального центра для лиц с инвалидностью и престарелых;
  • домов малой вместимости проектной мощностью от 10 до 50 мест.

Организации полустационарного типа предназначены для оказания специальных социальных услуг в дневное время суток (от 4 до 10 часов в день) с обеспечением в реабилитационных центрах (в случае проживания получателя услуг в другом населенном пункте и (или) по решению местных исполнительных органов для лиц с инвалидностью, имеющих нарушения ОДА) ночного пребывания.

Услуги полустационара оказыаваются:

  • детям от 1,5 до 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях полустационара.
  • лицам с инвалидностью с нарушениями ОДА, в том числе детей с нарушениями ОДА от 1,5 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях полустационара (лица с инвалидностью и дети с нарушениями ОДА).
  • лицам старше 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях полустационара.
  • лицам с инвалидностью и престарелым, достигшим пенсионного возраста, не способным самостоятельно себя обслуживать и нуждающимся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях полустационара.

Условия пребывания получателей услуг способствуют повышению активности и социализации получателей услуг.

В организациях полустационарного типа обеспечивается:

  • оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции, на формирование навыков адаптивного поведения, навыков социально-бытовой и трудовой деятельности, инклюзии;
  • информирование получателей услуг и членов их семьи об объемах и видах оказания специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка;
  • содержание здания организации полустационарного типа в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;
  • современное техническое оснащение;
  • оборудование здания полустационарного типа специальными приспособлениями с целью удобства пребывания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами;
  • иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации полустационарного типа.

Учет граждан, пользующихся услугами полустационара ведется по следующим документам:

  • электронный журнал;
  • личное дело;
  • индивидуальный план;
  • журнал мониторинга.

Деятельность организации надомного обслуживания

Организации надомного обслуживания создаются в виде:

  • службы социальной помощи на дому;
  • службы поддержки семьи.

В организациях надомного обслуживания обеспечивается:

  • оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;
  • выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном обслуживании;
  • информирование получателей услуг и членов их семьи об объемах и видах оказания специальных социальных услуг;
  • иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации надомного обслуживания.

Штатные нормативы персонала организации надомного обслуживания утверждает отдел занятости и социальных программ района, города областного значения или аким города районного значения, села, поселка, сельского округа или учредитель с учетом потребностей и возможностей бюджета с соблюдением минимальных штатных нормативов персонала в организациях надомного обслуживания.

Деятельность организаций временного пребывания

Организации временного пребывания создают в виде центров социальной адаптации, домов ночного пребывания для получателей услуг.

В центрах социальной адаптации для получателей услуг при необходимости создают структурные подразделения – отделения ночного пребывания и мобильные службы социального патруля.

Дома ночного пребывания предоставляют койко-места в ночное время суток (с 21 часа до 9 часов в летнее время года, с 18 часов до 10 часов в зимнее время года) без обеспечения горячим питанием лицам, обратившимся в организацию временного пребывания, но не желающим менять бродяжный образ жизни.

Мобильные службы социального патруля оказывают специальные социальные услуги в дневное время суток лицам без определенного места жительства в местах их уличного обитания. По решению местных исполнительных органов услуги мобильной службы социального патруля предоставляются и в ночное время суток.

Организации временного пребывания создаются в городах с численностью свыше 100 тысяч человек. По решению акиматов организации временного пребывания создаются в населенных пунктах с численностью населения 30 и более тысяч человек.

Воспользоваться услугами могут совершеннолетние граждане, в т.ч. лица по разным причинам не имеющие документов, удостоверяющих личность, не имевшие или утратившие жилье.

В организации временного пребывания обеспечивается:

  • неотложная социальная помощь и поддержка;
  • оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей граждан, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социально-трудовой адаптации;
  • информирование об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания;
  • выявлеет лиц без определенного места жительства, нуждающихся в специальных социальных услугах, и доставляет их в организацию временного пребывания мобильная служба социального патруля;
  • содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;
  • современное техническое оснащение;
  • оборудование здания организации временного пребывания специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории;
  • иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания.

Условия проживания в организации временного пребывания:

  • получатели услуг размещаются по комнатам с учетом состояния их здоровья, пола и психологической совместимости.
  • продолжительность круглосуточного проживания в организации временного пребывания получателей услуг, желающих восстановить утраченный социальный статус, составляет не более 1 года.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

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