Коврик, кушетка, массажист: депутат раскритиковал реабилитационные центры в Казахстане

Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов на пленарном заседании палаты 27 июня раскритиковал работу некоторых реабилитационных центров. Он требует разработать стандарт оказания медицинской реабилитации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Елеуов в своем запросе на имя министра здравоохранения Ажар Гиният указал на проблемные вопросы медицинской реабилитации.

"Реабилитация является неотъемлемой частью всеобщего охвата услугами здравоохранения, позволяет вернуть качество жизни, получать образование, работать и заниматься досугом. Качественная реабилитация снижает повторные дорогостоящие затраты на лечение, к примеру, после кардиохирургических, неврологических операций. Около 600 тыс. человек в Казахстане страдают заболеваниями, при которых показана реабилитация и потребности в реабилитации, как и во всем мире, будут расти", – указал депутат.

Ссылаясь на данные Минздрава, он сообщил, что медреабилитацию оказывают порядка 637 организаций здравоохранения, из них 380 – государственных и 257 – частных, в том числе 76 реабилитационных центров. Обеспеченность койками восстановительного лечения и медицинской реабилитации составляет 62%.

"С внедрением системы ОСМС финансирование медицинской реабилитации увеличилось в 13 раз, составив в 2023 году 78 млрд тенге. Охват пациентов услугами медицинской реабилитации увеличился почти в шесть раз. Однако что мы имеем по факту. Сложилась удручающая картина с поставщиками фонда, которые оказывают медицинскую реабилитацию. Количество поставщиков по стране выросло в 12 раз, по сравнению с 2019 году, и в этом году на сайте фонда их значится 765... Цифры впечатляющие. А каков эффект? Кто считал, насколько снизилась инвалидизация, экстренная и плановая госпитализация пациентов? Эффекта, я вам скажу, практически нет", – сказал мажилисмен.

Такое положение он связывает с тем, что 70% поставщиков не имеют квалифицированных специалистов. Столько же поставщиков, по словам депутата, не имеют требуемого оборудования.

"Коврик, весы, кушетка, массажист – так у нас открываются реабилитационные центры. Никто не отслеживает, кто лечится в этих горе-медцентрах? Поступают или подбираются пациенты без определенного реабилитационного потенциала, зачастую не имеющие вообще показаний. Почему же мы допускаем разбазаривание денег медстрахования? Фонду медстрахования необходимо срочно оцифровать всю свою работу. Вам народ доверил свои деньги. Будьте добры их использовать правильно", – требует Галымжан Елеуов.

В этой связи он требует принять в срочном порядке полноценный стандарт оказания медицинской реабилитации, при этом расписать по каждому направлению. Стандарт, по его словам, должен предусматривать штатные нормативы, наборы помещений и кабинетов, медицинского и немедицинского оборудования и к закупу на 2024 год допустить только тех поставщиков, которые будут соответствовать этим требованиям.