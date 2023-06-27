ТОО "Казахстанские коммунальные системы" возглавил Сабыргали Идрисов

Сабыргали Идрисов назначен генеральным директором ТОО "Казахстанские коммунальные системы".

Ранее он занимал должность генерального директора ТОО "Караганда Энергоцентр", входящего в структуру "ККС". Прежний генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Наби Айтжанов покинул пост первого руководителя компании по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Сабыргали Мухаметкалиевич Идрисов родился в 1972 году в Карагандинской области. Имеет высшее энергетическое образование. В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики (Российская Федерация) по специальности "инженер-физик-теплоэнергетик".

Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности машиниста-обходчика Жезказганской ТЭЦ АО "Корпорация "Казахмыс" Карагандинской области, затем был назначен машинистом турбин. Продемонстрировав углубленные технические знания в энергетической отрасли, был повышен до позиции начальника смены станции Жезказганской ТЭЦ АО "Корпорация "Казахмыс".

С 2003 года Сабыргали Идрисов - заместитель технического директора, затем заместитель главного инженера, директор по производству Карагандинской ТЭЦ-3, коммерческий директор ТОО "Караганды Жылу".

Фото: ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

Проявив организаторские способности и высокие достижения в управленческой деятельности, в 2007 году Сабыргали Мухаметкалиевич назначается Генеральным директором ТОО "Караганды Жылу". В данной должности лично инициировал и реализовал десятки производственных, высокотехнологичных проектов, направленных на комплексное развитие и рост экономических показателей компании.

Под непосредственным руководством Сабыргали Идрисова реализованы масштабные инвестиционные проекты ТОО "Караганда Энергоцентр", связанные с расширением мощности Карагандинской ТЭЦ-3. В результате реализованной программы реконструкции и модернизации в 2012 году был осуществлен пуск турбоагрегата № 5 (120 МВт), в 2016 году – пуск нового энергоблока, с установкой котлоагрегата и турбины 110 МВт. Появившиеся новые энергетические мощности придали дополнительный импульс социально-экономическому развитию Карагандинского региона.

Сабыргали Идрисов имеет 5 лет опыта государственной службы.

В 2009-2010 годах Сабыргали Мухаметкалиевич работал заместителем председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

В 2010 году Сабыргали Идрисов был вновь назначен Генеральным директором ТОО "Караганда Энергоцентр".

В 2012-2014 годах Сабыргали Мухаметкалиевич – заместитель акима Карагандинской области. В соответствии с должностными обязанностями курировал жилищно-коммунальный комплекс, контролировал прохождение отопительного сезона, непосредственно взаимодействовал с энергопроизводящими, энергопередающими и энергосбытовыми предприятиями региона.

В 2015-2017 годах Сабыргали Идрисов работал в квазигосударственном секторе на руководящих должностях.

С 2017 года до февраля 2021 года Сабыргали Идрисов - Генеральный директор ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ". УКТЭЦ является крупнейшим производителем электроэнергии Восточно-Казахстанской области, обеспечивает производство тепловой энергии для промышленных предприятий и покрывает 80% нагрузки жилищно-коммунального сектора города Усть-Каменогорска.

С марта 2021 до мая 2023 года Сабыргали Мухаметкалиевич работал в должности генерального директора ТОО "Караганда Энергоцентр".

В июне 2023 года Сабыргали Идрисов назначен генеральным директором ТОО "Казахстанские коммунальные системы".

За высокие заслуги и масштабный вклад в развитие энергетической отрасли Республики Казахстан Сабыргали Мухаметкалиевич неоднократно награждался государственными, отраслевыми и международными наградами.

Имеет звания "Заслуженный энергетик Республики Казахстан", "Заслуженный энергетик СНГ", Медаль "30 лет Независимости Республики Казахстан", Медаль "Ерен еңбегі үшін" ("За трудовое отличие"). Также Сабыргали Идрисов имеет награды от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, Почетную грамоту Электроэнергетического Совета СНГ, Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени Акима Карагандинской области.

Женат, воспитывает 2 детей.