Грузинка Нино Салуквадзе обновила свой рекорд по участию на летних Олимпиадах

Представительница Грузии по стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе получила шанс принять участие в десятой летней Олимпиаде подряд, что является новым мировым рекордом среди женщин-спортсменок, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Грузинская спортсменка добилась этого достижения на Европейских играх в Кракове (Польша). Салуквадзе заняла 4-ое место в стрельбе из пистолета с 25 метров и заработала лицензию для участия в парижской Олимпиаде 2024 года, передает НОК Грузии. Нино сейчас 54 года, впервые она приняла на Играх, когда ей было 19 лет. На Олимпиаде в Сеуле-1988 грузинка выиграла "золото".

На тех же соревнованиях в Южной Корее Салуквадзе взяла "серебро" в упражнении из пневматического пистолета с 10 метров. А спустя 20 лет она завоевала бронзовую медаль в Пекине-2008 в этой же дисциплине.

Нино Салуквадзе является первой женщиной в истории мирового спорта, которая принимала участие в девяти летних Олимпиадах.





Фото: wikimedia.

Абсолютным рекордсменом по участия на Олимпийских играх считается представитель конного спорта из Канады – Иан Миллар. Он принимал участие в 10-ти Олимпиадах, с 1972 по 2012 годы. Здесь нельзя не упомянуть про интересный факт, канадец мог бы увеличить количество выступлений на Играх до 12, если бы не помешали ряд причин.

В 1980 году Иан не поехал на Олимпиаду в Москве в связи с бойкотом канадской сборной тех соревнований. А на Игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году он не смог квалифицироваться.

Иан Миллар, единственный из тех, кто проделал самый долгий путь к своей первой олимпийской награде. Ему понадобилось 36 лет, чтобы в 2008 году наконец-то выиграть медаль. Канадский спортсмен завоевал "серебро" Пекинских игр в командном турнире по конкуру.

