Шпаргалка для родителей: все, что нужно знать о правилах воспитания детей

Какова должна быть оплата за детсад? По каким нормам обязаны кормить дошкольников? Какие требования к детским игрушкам? Как следует перевозить малышей? На эти и другие вопросы есть ответы, но разбросаны они по 70 НПА. Разобраться в них родителям помогает юрист Сайкен Айсин, пишет Zakon.kz.

Время, когда малыши посещают детский садик, только кажется порой беззаботного, раннего детства. На самом деле процесс дошкольного образования и воспитания регулируется в РК более чем 70 нормативными правовыми актами, изложенными на 10 тысячах страниц печатного текста.

"Разумеется, что разобраться в этом море информации родителям непросто. Да и воспитатели нередко вспоминают о жизненно важных и многочисленных правилах дошкольного образования только во время проверок, аттестации или, что еще хуже, после какого-либо происшествия", – говорит кандидат юридических наук Сайкен Айсин, юрист филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования по Акмолинской области.

Вот как узнать, например, какова по закону должна быть предельная оплата за детсад? Ответ содержится в Типовых правилах деятельности дошкольных организаций, утвержденных приказом Министра просвещения РК 31 августа 2022 года. В п.17 Правил говорится, что размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей в государственных дошкольных организациях, созданных в организационно-правовой форме коммунальных государственных казенных предприятий, и частных дошкольных организациях с размещенным государственным образовательным заказом составляет 100 процентов затрат на питание независимо от возраста воспитанника. И кстати, по решению местного исполнительного органа расходы за питание воспитанников компенсируются полностью или частично из местного бюджета.

По своему же усмотрению устанавливать размер оплаты могут лишь учредители тех частных дошкольных организаций, в которых не размещен государственный образовательный заказ.

Чем и как в детсадах должны кормить малышей

И этот момент также подробно описан в НПА. Нормы питания дошкольников – сколько им положено мяса и фруктов, сахара и соли, и даже дрожжей – приведены в Приложении 3 к постановлению Правительства РК от 12 марта 2012 года "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".





Какую информацию и документы детсад вправе требовать от родителей

"При приеме ребенка администрация детского сада вправе запросить у родителей минимальное количество документов, исчерпывающий перечень которых изложен в нормативных актах (заявление, удостоверение личности одного из родителей, паспорт здоровья, справка о состоянии здоровья ребенка). Однако руководители детских садов порой пытаются получить и другую информацию – неприемлемую и излишнюю, а также охраняемую Законом РК "О персональных данных и их защите".

Например, это могут быть данные о пенсиях и пособиях, получаемых семьями воспитанников. Справки или паспорта вакцинации ребенка и его родителей (что особенно практиковалось в период пандемии, но не утратило актуальности и сейчас). Или даже данные родственников воспитанников – помимо одного из родителей.

К оправданию воспитателей, делают они это зачастую не по собственной воле, а по требованиям государственных органов, которые выходят за рамки своих полномочий. И вместо того, чтобы обратиться с официальным запросом в компетентные инстанции, требуют предоставить им в рабочем порядке (т.е. по телефону голосовыми или текстовыми сообщениями в открытые чаты WhatsApp) информацию, которой они не должны располагать – персональные данные о воспитанниках и их родителях". Сайкен Айсин

К слову, все персональные данные делятся на две категории: общедоступные и ограниченного доступа. Сам Закон РК "О персональных данных и их защите" не приводит перечня тех и других. Однако имеется ответ Министра внутренних дел РК от 7 декабря 2019 года на вопрос от 26 ноября 2019 года № 582584 (dialog.egov.kz).

Из ответа следует, что персональные данные, доступ к которым ограничен законодательством РК – это "установочные данные лица (фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, национальность), сведения о месте жительства (место регистрации), индивидуальном идентификационном номере (ИИН), документах, удостоверяющих личность (номер) и другие сведения".

Разумеется, подобных вопросов сотни, и по всем дать разъяснения в рамках одной статьи невозможно. Перечень всех актуальных нормативов по дошкольному образованию Казахстана юрист Сайкен Айсин подготовил по своей инициативе и в помощь всем интересующимся. И сопроводил список выжимками из тех законов и правил, к которым чаще всего приходится апеллировать при возникновении спорных ситуаций.

Фото из личного архива

"На мой взгляд, основными юридическими проблемами данной отрасли являются:



слабое знание своих прав и обязанностей, начиная с родителей воспитанников, которые очень хорошо знают свои права, но забывают о своих обязанностях, например, уважать честь и достоинство педагога, традиции учебного заведения (пункт 16 статьи 47 Закона РК "Об образовании"), и заканчивая поварами, которые зачастую "забывают" о санитарных нормативах;

некоторые чиновники отделов образования иногда не видят разницы между частными и государственными детскими садиками, в результате чего периодически пытаются "подсчитать" личные деньги предпринимателей, запрашивают информацию коммерческого характера, которая охраняется законом и не подлежит разглашению (пункт 5 статьи 63 Закона РК "Об образовании");

соблюдение норм питания воспитанников;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

соблюдение правил перевозок воспитанников автомобильным транспортом;

несвоевременное размещение государственного образовательного заказа на дошкольное обучение;

незнание границ между государственным контролем и проверками.

А еще воспитатели с раннего утра до позднего вечера разрываются между контролем и проверками со стороны различных госорганов, мамашами, "качающими" свои права, и непоседливыми детьми. И просто физически не успевают отслеживать изменения НПА по дошкольному образованию". Сайкен Айсин

Актуальные нормативы по дошкольному образованию Казахстана

Ратифицированные международные акты (3)

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, принятая на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры 14 декабря 1960 года

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года

Кодексы (6)

Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 года

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года – для гос. детсадов

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года

Кодекс об административных правонарушениях РК от 5 июля 2014 года

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

Законы (12)

Закон РК от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан"

Закон РК от 11 июля 2002 года "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями"

Закон РК от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан"

Закон РК от 13 апреля 2005 года "О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан"

Закон РК от 21 июля 2007 года "О безопасности игрушек"

Закон РК от 27 июля 2007 года "Об образовании"

Закон РК "О государственном имуществе" от 1 марта 2011 года – для гос. детсадов

Закон РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года

Закон РК "О государственно-частном партнерстве" от 31 октября 2015 года

Закон РК "О государственном аудите и финансовом контроле" от 12 ноября 2015 года

Закон РК "О статусе педагога" от 27 декабря 2019 года

Указ Президента РК

Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан"

Постановления Правительства РК (5)

Постановление Правительства РК от 30 января 2008 № 77 "Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования" – для гос. детсадов

Постановление Правительства РК от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"

Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" – для гос. детсадов

Постановление Правительства РК от 12 апреля 2021 года № 234 "Об утверждении Правил и критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении"

Постановление Правительства РК от 6 мая 2021 года № 305 "Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении"

Приказы МОН и МП (22)

Приказ Министра образования и науки РК от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов"

Приказ Министра образования и науки РК от 20 декабря 2012 года № 557 "Об утверждении типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан"

Совместный приказ и. о. Министра образования и науки РК от 31 декабря 2015 года № 719 и и. о. Министра национальной экономики РК от 31 декабря 2015 года № 843 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования"

Приказ Министра образования и науки РК от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

Приказ Министра образования и науки РК от 27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки"

Приказ Министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 122 "Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей"

Приказ Министра образования и науки РК от 2 февраля 2016 года № 124 "Об утверждении критериев оценки организаций образования"

Приказ и. о. Министра образования и науки РК от 12 августа 2016 года № 499 "Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения"

Приказ и. о. Министра образования и науки РК от 14 июля 2017 года № 337 "О Методических рекомендациях по автоматизации процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации"

Приказ Министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 596 "Об утверждении Правил подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения"

Приказ Министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 597 "Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения"

Приказ Министра образования и науки РК от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов"

Приказ Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 № 598 "Об утверждении Правил организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования" – для гос. детсадов

Приказ Министра образования и науки РК от 21 апреля 2020 года № 153 "Об утверждении Правил определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога"

Приказ Министра образования и науки РК от 19 июня 2020 года № 254 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования"

Приказ Министра образования и науки РК от 29 декабря 2020 года № 553 "О распределении функций между органами управления образованием (управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, а также подотчетные и подконтрольные им отделы образования, располагаемые в районах, городах или районах в городах областного и республиканского значения, столице), применяемых при формировании схем управления административно-территориальной единицей"

Приказ Министра образования и науки РК от 12 января 2022 года № 4 "Об утверждении Правил оценки особых образовательных потребностей"

Приказ Министра образования и науки РК от 14 января 2022 года № 12 "Об утверждении Правил заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок"

"Приказ Министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года № 117 "Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки Республики Казахстан и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки"

Приказ Министра просвещения РК от 3 августа 2022 года № 348 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования"

Приказ Министра просвещения РК от 27 августа 2022 года № 381 "Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда"

Приказ Министра просвещения РК от 31 августа 2022 года № 385 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых"

Приказы Минздрава и МНЭ (9)

Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1022 и Министра национальной экономики РК от 28 декабря 2015 года № 801 "Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан"

Приказ Министра национальной экономики РК от 6 июня 2016 года № 239 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"

Приказ Министра здравоохранения РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020 "Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения"

Приказ Министра здравоохранения РК от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"

Приказ Министра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года № КР ДСМ-78/2020 "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий"

Приказ и. о. Министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"

Приказ Министра здравоохранения РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196/2020 "Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек"

Приказ Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Об утверждении Cанитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"

Приказ Министра здравоохранения РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации"

Приказ МИИР (1)

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 349 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом"

Приказ Минтруда (1)

Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353 "Об утверждении Правил представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров"

Приказы Минфина (8)

Приказ Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 185 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета"

Приказ Министерства финансов РК от 15 июня 2010 года № 281 "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений" – для гос. детсадов

Приказ Министерства финансов РК от 3 августа 2010 года № 393 "Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях" – для гос. детсадов

Приказ Министра финансов РК от 7 сентября 2010 года № 444 "Об утверждении учетной политики"

Приказ и.о. Министра финансов РК от 2 августа 2011 года № 390 "Об утверждении Альбома форм бухгалтерской документации для государственных учреждений" – для гос. детсадов

Приказ Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562 "Об утверждении форм первичных учетных документов"

Приказ Министра финансов РК от 31 января 2013 года № 50 "Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности"

Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета"

Приказ МЧС (1)

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении правил пожарной безопасности"

Приказ КНБ (1)

Приказ Председателя Комитета национальной безопасности РК от 21 июня 2022 года № 29/ке "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах органов национальной безопасности Республики Казахстан"