Депутат заявил, что госорганы тормозят работу мажилисменов

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты 27 июня заявил, что госорганы тормозят работу мажилисменов, требуя заключения правительства на все поправки депутатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова напомнил, что депутаты согласно Конституции имеют право законодательной инициативы. Особенностью нового созыва является, по его словам, то, что сами депутаты активно разрабатывают инициативные законопроекты по самым важным проблемам.

Однако, заявил Аймагамбетов, в ходе первой сессии они столкнулись с рядом вопросов, требующих решения.

"Согласно законодательству они должны направляться на заключение правительства. И это правильно. Однако здесь мы видим слабую работу госорганов. Например, мы разработали законопроекты по науке и научно-технологической политике. Было поручение президента. Правительство должно было внести до конца июня, но не внесло. Не успели. Или законопроекты об образовании, о культуре и так далее вынуждены были инициировать депутаты сами. Но проблема в том, что госорганы считают, что разработка законопроектов является их прерогативой. Они смотрят сквозь пальцы на разработанные депутатами законопроекты", – заявил он.

Мажилисмен также коснулся проблемы в части заключений правительства.

"В рабочих группах при обсуждении госорганы настаивают на направлении за заключением правительства практически всех норм. Однако согласно пункту 6 статьи 61 Конституции, проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии положительного заключения правительства. Поэтому согласно Конституции на заключение правительства должны направляться только те нормы, которые носят затратный характер. Несмотря на это, на практике же все наоборот, представители правительства постоянно требуют, чтобы все нормы направлялись на заключение правительства. Это тормозит работу над законопроектом, потому что заключения правительства на поправки депутатов поступают в Мажилис через 4–5 месяцев", – заявил депутат.

Асхат Аймагамбетов считает, что правительству необходимо четко определить, какие нормы требуют обязательного заключения и установить срок заключения на законопроект не более одного месяца.



Также он требует прекратить практику отрицательного заключения на поправки депутатов без внесения четкой редакции нормы от правительства.