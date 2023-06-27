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Токаев: Настало время отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне

СМИ, медиа, журналистика, международный уровень, Токаев Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Казахстан лидирует во многих сферах.

"Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне. Для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура. Это требование времени, которому мы должны соответствовать".Касым-Жомарт Токаев

При этом, как отметил глава государства, "важно учесть и опыт мировых медиакорпораций".

"В народе говорят: "У плывущих в лодке судьба одна" ("Кемедегінің жаны бір"). У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Процветание страны зависит не только от работы правительства или власти в целом. Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни. Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у президента цели и задачи – общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей Независимости и процветания страны. Это наш долг!"Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 24 июня из-за военного мятежа ЧВК "Вагнер".

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СМИ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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