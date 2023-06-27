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Огненный плен: что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара

пожар, возгорание, лес Фото: Zakon.kz
В большинстве случаев причинами природных пожаров называют непотушенный костер, выброшенный окурок или спички, и даже оставленные на месте пикника стеклянные бутылки, которые при попадании прямых солнечных лучей, могут стать источником разжигания, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Самат Асаинов рассказал, как вести себя, если вы оказались в зоне лесного пожара:

  • не паниковать;
  • сообщить о возгорании в противопожарную службу по номеру 101 или 112 – на единый call center службы спасения;
  • постараться выйти на открытый участок дороги;
  • ни в коем случае не подниматься в гору.

Он отметил, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на территориях особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), а в случае наступления иных тяжких последствий уголовная ответственность.

"Департаментом в целях профилактики пожаров в горнолесной местности, выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений. Мы провели 57 рейдов, всего было пресечено более 100 розжигов костров. К административной ответственности привлекли 56 лиц на общую сумму более 4 млн тенге", – рассказал Самат Асаинов.

В ДЧС напомнили жителям Алматы, что в Иле-Алатауском национальном парке имеется 14 специально оборудованных мест для готовки: на территории ущелья Алмаарасан – 12 мест вдоль реки Большая Алматинка и реки Казачка и два места на "Бутаковке".

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