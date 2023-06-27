Главное верить в удачу: сельский учитель выиграл для отца новый автомобиль

33-летний сельский учитель по имени Серик уже порядка пяти лет участвует в лотерее. Предпочтение он отдает билетам 5/36 и Loto 6/49 от Satty Zhuldyz. До этого момента фортуна его не сильно баловала. Однако вера в удачу привела его к долгожданной победе, сообщает Zakon.kz.

За все время самый крупный выигрыш сельского учителя составил 78 тыс. тенге. Но преподаватель верил, что рано или поздно обязательно вытянет счастливый билет, и участвовал в розыгрышах два-три раза в неделю. Недавно Серик решил попробовать новый для себя вид лотереи и купил купон "TeleBingo-BingoТой". Именно этот выбор привел его к крупному выигрышу.

Звонок из офиса Satty Zhuldyz Серика очень удивил и в первый момент он подумал, что это ошибка или чья-то шутка. Только после того, как менеджер офиса лотереи подробнее разъяснил, как получить выигрыш, Серик понял, что он стал обладателем кроссовера Haval H6. Стоит отметить, что победитель лотереи давно хотел приобрести автомобиль своему отцу.

"В последнюю неделю я занимался поиском машин и варианта, как приобрести авто – например, оформить в кредит. Предчувствия, что я получу автомобиль таким необычным способом, не было, но, конечно, было большое желание", - рассказал Серик.

Главным условием для учителя то, что бы его увлечение не наносило ущерб семейному бюджету. Поэтому он тратит на свое хобби не более 20 -25 тыс. тенге в месяц. Билет "TeleBingo-BingoТой" Серик купил онлайн. По его мнению, нужно верить в свою удачу. Ведь именно она ему улыбнулась так внезапно.

"Мои родители участвовали в тиражах "ТВ Бинго", когда я был еще маленьким. На день рождения или Новый год покупали билеты, но никогда ничего не выигрывали. Три года назад мы с супругой делали карту желаний, и я там указал среди других желаний, что хочу получить джекпот. Я думаю, все еще впереди", - поделился Серик.

Выиграть авто - кроссовер Haval H6 от Satty Zhuldyz - может каждый. Для этого нужно приобрести лотонабор "Автомобиль" лотереи Loto 6/49.

Лотонабор состоит из шести билетов Loto 6/49. Каждый лотонабор участвует в розыгрыше авто, при этом их количество на одного участника не ограничено. Суперприз в лотерее в Loto 6/49 составляет более 78,8 млн тенге – эта сумма тоже может обрадовать каждого, кто станет ее обладателем.

Розыгрыш состоится 28 июня в 22:00 в прямом эфире YouTube-канала Satty Zhuldyz.