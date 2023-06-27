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Американские фондовые индексы пошли на спад на фоне геополитических событий

фондовый рынок, индекс, снижение Фото: unsplash
Настроения на рынке также омрачаются геополитическими потрясениями после событий в минувшие выходные в России, сообщает Zakon.kz.

Фондовые индексы США колеблются в поиске направления динамики. Рост государственных облигаций замедлился, поскольку инвесторы взвешивали, смогут ли центральные банки справиться с продолжающимися кампаниями по борьбе с инфляцией, избегая рецессии, пишет Bloomberg.

Сессию в понедельник американские индексы завершили в красном секторе. Еще на премаркете фьючерсы на основные индексы снижались. Масла в огонь подлили геополитические потрясения в России, вызванные мятежом ЧВК "Вагнер". Кровопролития и эскалации удалось избежать, но инвесторы явно занервничали.

Еще один раздражитель настроений участников рынков – ключевой отчет по инфляции в стране на этой неделе может задать тон заседанию Федеральной резервной системы в следующем месяце. 30 июня выйдет макростатистика. Это ценовой индекс расходов на личное потребление в США (май 2023/май 2022). Прогноз 4,6%, что выше на 0,2% фактического показателя, опубликованного в мае (апрель 2023/апрель 2022)? nо есть, показатель не уменьшается, а, наоборот, предположительно вырастет.

Хотя ФРС приостановила повышение ставки в этом месяце, ее глава Джером Пауэлл заявил, что это не означает, что центральный банк закончил дальнейшее ужесточение, и в этом году возможно еще 2 повышения ставки.

Фьючерсные трейдеры дают 74% вероятность того, что ФРС повысит ставку на четверть процентного пункта на заседании в следующем месяце.

Один из самых известных "медведей" на Уолл-стрит – стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон, предсказавший рыночный спад в 2023 году, считает, что S&P 500 находится под угрозой краткосрочной просадки, в результате чего он завершит год на уровне 3 900 пунктов, или примерно на 10% ниже уровня закрытия в прошлую пятницу, пишет Bloomberg.

Кстати, по данным S3 Partners, шортселлеры сделали гигантскую ставку против американских акций в конце недели – 1,02 трлн долларов несмотря на то, что в начале июня на фондовом рынке отмечался бурный рост, что обошлось продавцам коротких позиций потерей в 101 млрд долларов, пишет Business Insider. Данные S3 показывают, что лидерами раcпродаж являются Big Tech – Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon. По состоянию на пятницу коллективная короткая ставка на эти компании превысила 83 млрд долларов.

Процент коротких позиций в США в этом месяце вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что текущий "бычий" рост на фондовом рынке иссякнет.

По данным JPMorgan, США должны готовиться к рецессии, поскольку повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики, вызванное упорно высокой инфляцией, приводит к синхронизированному глобальному спаду.

В целом, JPMorgan считает, что рецессия скорее произойдет, чем не произойдет. Наиболее вероятный исход, на который экономисты ставят вероятность 36%, предполагает, что США впадут в рецессию одновременно с остальной частью мировой экономики. Основным катализатором этого станет агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на инфляцию, которая, как ожидает JPMorgan, останется все равно стабильно высокой.

"Стремление центрального банка к мягкой посадке сдерживает темпы ужесточения. Однако надежды на безболезненное снижение инфляции до целевого уровня, скорее всего, не оправдаются, что потребует принятия достаточно жесткой политики, чтобы сломить инфляционную экспансию", – отмечают экономисты JPM.

Хотя чиновники ФРС приостановили поднятие ключевой ставки на своем заседании в июне, экономика США по-прежнему находится сильной с устойчивым рынком труда и индексом цен ценами, все еще значительно превышающим целевой показатель ФРС в 2%, – говорят аналитики JPM.

Dow Jones в понедельник потерял -11,66 пункта или -0,04%. За минувшую неделю потери составили -1,67% или -571,69 пункта.

индекс Dow Jones, динамика, график

Фото: Google Финансы

S&P 500 снизился на -19,51 пункта или на -0,45%. За неделю снижение составило -1,39% или -61,26 пункта.

график, динамика, индекс

Фото: Google Финансы

Технологический NASDAQ Composite упал на -1,16% или на -156,74 пункта. За минувшую торговую пятидневку индекс потерял -1,44% или -197,05 пункта

инвестиции, графики, динамика

Фото: Google Финансы

В понедельник 26 июня ведущие бигтехи в минусе от -0,69% до -5,95%. Это Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla, Google, Amazon, Netflix.

графики, котировки

Фото: finviz

25 – 26 июля пройдет очередное заседание ФРС. Вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 76,9% против 74,4% неделей ранее.

Согласно обновленным прогнозам, большинство членов FOMC теперь прогнозируют, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в новом целевом диапазоне 5,5–5,75%, а это на половину процентного пункта выше, чем предполагали мартовские прогнозы.

Руководители ФРС также прогнозируют, что ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем они ожидали три месяца назад.

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