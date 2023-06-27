Министр Карабаев развеял недостоверную информацию о себе

Фото: primeminister.kz

Министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева поисковик Google выдает как музыкального исполнителя. В кулуарах правительства 27 июня он пояснил, что это ошибка, сообщает Zakon.kz.

Сам министр о себе информацию в интернете ни разу не проверял. "Не знал. К музыке не имею никакого отношения. К сожалению, нет такого дара. Пробовал научиться играть на домбре, не получилось". Марат Карабаев Фото: Zakon.kz Ранее Марат Карабаев заявил, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта единственным правильным решением. Читайте также Аким Туркестанской области рассказал, как будет повышать благосостояние жителей региона Совместное заседание палат парламента состоится в конце июня

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