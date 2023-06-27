Министр Карабаев развеял недостоверную информацию о себе
Фото: primeminister.kz
Министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева поисковик Google выдает как музыкального исполнителя. В кулуарах правительства 27 июня он пояснил, что это ошибка, сообщает Zakon.kz.
Сам министр о себе информацию в интернете ни разу не проверял.
"Не знал. К музыке не имею никакого отношения. К сожалению, нет такого дара. Пробовал научиться играть на домбре, не получилось".Марат Карабаев
Фото: Zakon.kz
Ранее Марат Карабаев заявил, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта единственным правильным решением.
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