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Министр Карабаев развеял недостоверную информацию о себе

Казахстан Марат Карабаев Фото: primeminister.kz
Министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева поисковик Google выдает как музыкального исполнителя. В кулуарах правительства 27 июня он пояснил, что это ошибка, сообщает Zakon.kz.

Сам министр о себе информацию в интернете ни разу не проверял.

"Не знал. К музыке не имею никакого отношения. К сожалению, нет такого дара. Пробовал научиться играть на домбре, не получилось".Марат Карабаев
Казахстан Марат Карабаев

Фото: Zakon.kz

Ранее Марат Карабаев заявил, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта единственным правильным решением.

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