17 незаконно установленных киосков снесли в Алматы

В Алматы продолжается снос незаконно установленных киосков. Об этом 27 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

"В Алматы демонтированы шесть незаконно установленных объектов торговли на пересечении улиц Жандосова и Розыбакиева, восемь объектов – по пр. Абая, 50, и три объекта на пересечении улиц Мустафина и Биржана (мкр. Орбита-4)", – уточнили в пресс-службе городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Необходимые меры принимаются Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева. Цель – борьба с незаконно установленными нестационарными объектами торговли (НОТ), которые наносят ущерб внешнему облику города, нарушают благоустройство, захламляют мусором тротуары и участки дорог.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сотрудниками Управления предпринимательства и инвестиций Алматы было выявлено отсутствие разрешительных документов на ведение торговой деятельности. С владельцами незаконно установленных торговых объектов проведены разъяснительные беседы, после чего предприниматели демонтировали объекты добровольно. В случае отказа владельцев на самостоятельный демонтаж, незаконно установленные нестационарные объекты торговли будут демонтированы в принудительном порядке". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как правило, незаконно устанавливаемые киоски расположены на тротуарах и обочинах дорог, без соблюдения правил благоустройства, с нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.

"По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в 2023 году впервые были приняты "Правила установки нестационарных объектов торговли на территории города Алматы и в пригородной зоне", где четко определен порядок установки НОТ. По итогам мониторинга, в 2022 году по Алматы было выявлено свыше 500 незаконно установленных НОТ, из которых на сегодняшний день демонтировано 120 объектов", – напомнили в пресс-службе городского акимата.

Материал по теме В Алматы сносят летнее кафе с киосками

Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда сносят кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы. По информации городского управления градостроительного контроля, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар. Ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.