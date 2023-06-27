Трудный путь Владимира Седова: допинг-скандал, дисквалификация и конфликты

Накануне из жизни ушел известный спортсмен-тяжелоатлет Владимир Седов. По словам родных, мужчина покончил с собой. Zakon.kz вспоминает, какие трудности преодолел Седов по дороге к триумфу и как его блестящая карьера пошла на спад.

Взлеты и падения Владимира Седова

Будущий спортсмен родился 2 марта 1988 года в городе Уштобе Каратальского района нынешней Жетысуской области. Интерес к спорту проявлял с малых лет, однако стремительный взлет на олимп начался для Седова в 2005 году – тогда он удостоился звания лучшего штангиста Чемпионата Азии среди юношей. Тогда же, в 2005-м, перспективный молодой тяжелоатлет стал рекордсменом мира среди юношей в категории до 77 кг и золотым призером Молодежных игр Казахстана. Позже были первые места на Чемпионатах РК.

На XXIX летних Олимпийских играх в 2008 году остановился в шаге от тройки медалистов, заняв четвертое место в весовой категории 85 кг. Спустя год одержал победу на Чемпионате мира в Корее. Позже он стал серебряным призером Чемпионата мира-2014. Уже через два года в 2016-м Седов завоевал "золото" Чемпионата Азии, а также был удостоен ордена "Курмет" за заслуги перед Родиной.

Вместе с тем с 2016 года стартовала череда скандалов, связанных с именем прославленного спортсмена. Так, в июне он в провокационной форме отказался от участия в Чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. "Вот вам настоящий олимпийский чемпион!" – выкрикнул Владимир Седов, сняв с себя футболку с изображением российского штангиста Александра Иванова и кинув ее в сторону трибун.

Позже он извинился перед соотечественниками за срыв, но обвинил Илью Ильина в завершении своей спортивной карьеры. Каким образом Ильин в этом замешан, Седов при этом не уточнил – поначалу. Чуть позже он объяснил подписчикам: ушел из команды Ильина, поскольку "они уже решили, что я не смогу стать олимпийским чемпионом". И даже бросил оппоненту вызов.

В конце месяца Седов сделал очередное громкое заявление: "Нет у нас больше олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике". Ответственность за сей факт он возложил на плечи главного тренера сборной Александра Ни.

Уже в июле спортсмена заподозрили в применении допинга. Запрещенные вещества были обнаружены в анализах, взятых во время Олимпийских игр-2008 в Пекине. Штангист вину категорически отрицал, но обжаловать решение антидопингового агентства отказался: на это, по его словам, попросту не было денег. В итоге чемпиона дисквалифицировали на восемь лет. Срок отсчитывался с 1 августа 2016 года и должен был истечь 1 августа 2024-го.

Обратная сторона медалей

"Накануне вечером ушел из жизни опытный спортсмен - тяжелоатлет - Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом "Курмет". Владимиру Седову было 35 лет. Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира", - написала отечественная Федерация тяжелой атлетики.

Прокомментировали безвременную кончину и в профильном ведомстве.

"Владимир Владимирович Седов родился 2 марта 1988 года, в городе Уштобе. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан, рекордсмен чемпионата Казахстана 2010 года . За успешные выступления награжден Орденом "Курмет". Безвременная кончина Владимира Седова - невосполнимая смерть для казахстанского спорта. Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам". Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК

Между тем Владимир Седов не первый казахстанский тяжелоатлет, решивший свести счеты с жизнью. Два года назад СМИ писали о смерти 25-летнего многократного чемпиона Казахстана Альберта Линдера.

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Гибель молодого дарования вызвала широкий общественный резонанс. Разочаровавшиеся в деле своей жизни спортсмены начали выбрасывать медали, открыто жаловались на жестокость наставников. В итоге с должности сняли главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыта Ахметова и старшего тренера мужской национальной сборной Сергея Седова – старшего брата Владимира.

К слову, в январе текущего года Илья Ильин выражал обеспокоенность работой Федерации тяжелой атлетики.

"Уже год мы находимся в непонятном состоянии, мы не можем найти президента Федерации тяжелой атлетики. Полтора года назад, когда я зашел уже как менеджер, я разговаривал с тренерами, были большие проблемы, оспаривал их. Был случай, когда парень повесился… Я говорил, что нам нужны психологи, мы обязаны поставить команду, потому что есть сложности", - рассказал он.

Со слов Ильина, на тот момент достигнуть договоренностей так и не получилось.

Тем временем, знакомые и поклонники Владимира Седова выразили поддержку его близким и принесли соболезнования: