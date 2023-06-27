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Когда и как Туркестанскую область обеспечат питьевой водой

Казахстан Туркестанская область Дархан Сатыбалды питьевая вода Фото: Zakon.kz
О решении наболевшего вопроса в регионе, а именно обеспечение питьевой водой местных жителей рассказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 27 июня на брифинге в СЦК рассказал о том, как будет решаться вопрос предоставления питьевой воды жителям отдаленных поселков в регионе.

"Питьевая вода – это одна из "болевых точек" нашего региона. В области 833 населенных пункта, из них 113 не обеспечены центральным водоснабжением. Мы сейчас разделили эти населенные пункты на две части, провели мониторинг. По 62 мы будем проектировать и проводить центральное водоснабжение со всеми внутренними инженерными сетями, с доведением до каждого дома".Дархан Сатыбалды

К оставшимся населенным пунктам, по словам акима, подведение водопровода экономически нецелесообразно, поэтому в 51 поселке планируется пробурить скважины и установить на них модульную систему с блоками очистки и фильтрации.

"Некоторые жители поселков отказываются от установки общей скважины, потому что есть поселки на 20 домов, и у некоторых людей свои скважины и свои фильтры дома. Сейчас мы анализируем целесообразность общей очистной системы в таких поселках. В любом случае до конца 2025 года мы на 100% должны обеспечить людей питьевой водой".Дархан Сатыбалды

Аким области также рассказал о темпах экономического развития области и представил планы по повышению благосостояния жителей региона.

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Аким Туркестанской области рассказал, как будет повышать благосостояние жителей региона

Анастасия Прилепская
Дархан Сатыбалды Казахстан Туркестанская область
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