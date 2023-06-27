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Почему отменили приговор убийце юриста Айман Асановой, рассказали в суде

Почему был отмен приговор убийце юриста Айман Асановой, рассказали в суде Фото: Zakon.kz
В Алматы приговор с участием присяжных отменен и направлен на новое рассмотрение, сообщает Zakon.kz.

Алматинский городской суд частично удовлетворил апелляционное ходатайство потерпевшей стороны по приговору убийце юриста Айман Асановой. 

"Апелляционной инстанцией был отменен приговор с участием присяжных заседателей, которым действия подсудимого были переквалифицированы с умышленного убийства (ст. 99 ч.1 УК) на убийство в состоянии сильного душевного волнения (ст.101 УК)", – говорится в сообщении суда. 

Как отметили в суде, основаниями отмены приговора с участием присяжных послужило следующее:

  • Нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона.
  • Перед присяжными поставлены вопросы, с использованием специфических юридических терминов, таких как: убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, что не допускается законом.
  • Стороной обвинения было представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался.
  • В апелляционной инстанции запрещено предрешать вопрос предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества, одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания.

Суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных.

"Нарушение процессуальных норм послужило основанием для отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство", – отметили в суде. 

В октябре 2022 года в Алматы произошло жестокое убийство известного юриста Айман Асановой. 12 октября она скончалась от множества ножевых ранений в одной из больниц города.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция задержала ее бывшего супруга, с которым после развода они делили нажитое имущество.

20 июня 2023 года Алматинский суд признал бывшего мужа Айман Асановой виновным в убийстве в состоянии аффекта и приговорил его к 1,5 лишения свободы. Однако отсидеть ему нужно было всего год – трехмесячное нахождение в СИЗО ему засчитали по два дня за один.

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Анастасия Стативкина
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