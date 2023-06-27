Опрос Нацбанка: Продолжит ли снижаться инфляция в Казахстане

Согласно результатам опроса Нацбанка, в 2023 году аналитики изменили свои ожидания в отношении инфляции.

В регуляторе добавили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Так, в 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в мае – 11,8%), в 2024 году – 9,4% (8,4%). В 2025 году ожидается незначительное снижение до 7,1% (7,2%).

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

При этом, эксперты, опрошенные Нацбанком, сохранили ожидания по росту экономики Казахстана на 2023 и 2024 годы на уровне 4%. В Нацбанке подчеркнули, что это также совпадает с оценкой долгосрочного роста потенциального ВВП - 4%. Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 год повышены с 4,0% до 4,1%.

Вместе с этим, по сравнению с прошлым периодом респонденты ожидают базовую ставку на более высоком уровне в 2023 и 2025 годы. Так, прогноз на 2023 год повышен с 16,2% до 16,3% в среднем за год, на 2025 год – с 9,5% до 10%. В 2024 году респонденты прогнозируют базовую ставку на уровне 12%.

Пересмотрены в сторону понижения сценарные условия по цене нефти на 2023 год, на 2025 год – в сторону повышения.