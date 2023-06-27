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Полмиллиона тенге вымогали у жителя Кызылординской области за интимную переписку

Три девушки знакомились с мужчинами под фейковым аккаунтом и вымогали у них деньги Фото: pxhere
Полиция задержала трех девушек из Кызылординской области, которые знакомились с мужчинами под фейковыми аккаунтами, а потом шантажировали их интимными фото и переписками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Кызылординской области 27 июня, в полицию обратился житель региона, который рассказал, что некие женщины с апреля вымогают у него деньги. Незнакомки требовали заплатить им 500 тысяч тенге. В противном случае они угрожали опубликовать интимные фото и переписку мужчины.

Сотрудники УБОП регионального департамента полиции установили личности подозреваемых и задержали трех жительниц области. Полицейские выяснили, что девушки создали в Facebook фейковый аккаунт. С него они вели переписку с мужчинами, у которых потом вымогали деньги за молчание.

"Всего известно о восьми жертвах вымогательниц. Изъяты несколько телефонов, наличные деньги и банковские карты. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК. Две подозреваемые девушки водворены в ИВС, в отношении третьей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – рассказали в полиции.

Сейчас полицейские выясняют, могут ли задержанные быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Другую информацию правоохранительные органы не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

В конце июня похожий случай произошел в Таразе – там задержали четверых мужчин, которые вымогали деньги у местного жителя, угрожая опубликовать интимное видео с его участием.

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Никита Дробны
Кызылординская область
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