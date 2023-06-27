В Туркестанской области построят 96 школ за три года

О том, как в регионе решается вопрос дефицита ученических мест, рассказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает Zakon.kz.

По словам акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, дефицит в школах региона составляет 35 тыс. ученических мест.

"В целях решения данного вопроса строится 33 школы. В том числе через Фонд поддержки инфраструктуры образования в этом году ведется строительство девяти школ. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 20 школ. Кроме того, в рамках пилотного проекта "Комфортная школа" в ближайшие три года будут построены еще 63 школы проектной вместимостью 49 тыс. мест". Дархан Сатыбалды

Кроме того, аким сообщил, что в соответствии с поручением главы государства в прошлом году было завершено строительство 34 школ (за счет бюджета – 21, за счет частных инвестиций – 13 школ).

"Согласно поручению президента, для обеспечения безопасности 894 государственных школ из бюджета выделены соответствующие средства на приобретение систем видеонаблюдения, турникетов, ограждений, тревожных кнопок, обеспечение специализированной охраны. Полностью решен вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся 1-4 классов". Дархан Сатыбалды

По словам главы региона, в области в сфере образования оказывают услуги 2511 организаций. В 1372 дошкольных организациях воспитываются 155 тысяч детей. Охват детей 2-6 лет детскими садами составляет 98%. В области в общей сложности в 1000 школах (государственных – 907, частных – 93) обучается 515 тыс. учащихся.

Кроме того, аким Туркестанской области рассказал об экономическом развитии региона и мерах по повышению благосостояния жителей области.