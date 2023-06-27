Где в Алматы можно совершить обряд жертвоприношения на Курбан айт
Фото: Zakon.kz
В Алматы отведено 14 мест для совершения обряда жертвоприношения на Курбан айт. Об этом 27 июня 2023 года сообщили Zakon.kz представители духовенства города.
Отмечено, что Айт намаз будет совершаться в 6:00 в 54 мечетях Алматы.
Главное богослужение праздника Курбан-байрам – ритуал жертвоприношения – совершается после Айт намаза.
Кроме того, обряд жертвоприношения Кұрбандық шалу также можно совершить в онлайн-формате через специальный сайт.
Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное и перечислить средства по указанным реквизитам.
Священный для мусульман праздник Курбан айт в 2023 году выпадает на 28 июня и будет праздноваться до 30 июня.
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