Государству вернули участки лесов на 678 млн тенге в Акмолинской области

Прокуратурой Аккольского района возвращены участки лесного фонда, предоставленные в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей. Об этом 27 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

Общая площадь возвращенных участков лесного фонда – 118,9 га.

"Участки общей стоимостью 678 млн тенге возвращены в собственность государства". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Установлено, что участки с 2016 года не использовались по целевому назначению, арендная плата не производилась.

Кроме того, предпринимателями, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы.

"Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для расторжения договоров по акту прокуратуры района". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

21 июня 2023 года стало известно, что акимат Алматы вернул в государственную собственность часть водоема на терренкуре. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев.

