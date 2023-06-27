Королевский шик: в Англии стартовал турнир "Большого шлема"

Уимблдон в очередной раз распахнул свои двери для лучших теннисистов мира. Белый дресс-код, травяные корты и впечатляющий состав участников. Кто из них поборется за главный английский трофей 2023 года?

Помимо Елены Рыбакиной, которая отправляется в ответственное путешествие за вторым кубком "Большого шлема" в статусе действующей чемпионки Уимблдона, в турнире примут участие еще несколько казахстанских теннисистов.



В основной сетке одиночного разряда Александр Бублик, совсем недавно обновивший свои позиции в мировом рейтинге, встретится с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем. Соперником Михаила Кукушкина станет американец Джейсон Бруксби.

В мужском парном разряде тоже есть за кого поболеть. Александр Недовесов в тандеме с пакистанцем Айсам-уль-Хак Куреши, а также Андрей Голубев и украинский теннисист Денис Молчанов поборются за возможность войти в ряды победителей Уимблдона.

Второй ракетке Казахстана – Тимофею Скатову – удача не улыбнулась в первый же день квалификационных матчей. Молодой спортсмен уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу в трех сетах с двумя тай-брейками: 6:7, 6:4, 7:6.

Несмотря на то, что основная сетка Уимблдона стартует нескоро, предлагаем обратить внимание на несколько матчей квалификации, которые могут показаться интересными.

Зизу Бергс – Киммер Коппеянс

"Бельгийское дерби" – именно так можно назвать эту пару соперников. За всю карьеру спортсмены встречались четырежды, и каждый одерживал победу по два раза. Этот матч будет полон интриги, ведь в нем на кону не только превосходство в личных встречах, но и возможный выход в основную сетку Уимблдона.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Зизу Бергс – 1.24, Киммер Коппеянс – 3.75

Александр Ковачевич – Йеспер Де Йонг



В отличие от предыдущей пары американский и голландский теннисисты не пересекались на кортах. Однако мотивации это им не убавит. Болельщики определенно станут свидетелями техничного и энергичного тенниса со стороны Ковачевича и Де Йонга.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Александр Ковачевич – 1.94, Йеспер Де Йонг – 1.80