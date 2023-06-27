Эксперт: Сохранение стабильности в России отвечает интересам Казахстана

Ведущий эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева оценила выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время вручения премий и грантов работникам сферы СМИ, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, особый акцент был сделан на "объективном освещении международной повестки. Примером стала недавняя попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России".



"Выступление Токаева стало своего рода обобщающим ответом на вопросы по поводу отношения Казахстана к кризисным событиям на территории стран нашего геополитического окружения. Он отметил, что новость об угрозе военного переворота у нашего северного соседа вызвала логичную волну обеспокоенности у казахстанцев. Основным объяснением такого уровня тревожности, несомненно, является глубина партнерства Казахстана с Россией". Амина Косбаева

Она отметила, что речь идет не только об экономических факторах, но и гуманитарных линиях связи Казахстана с РФ.

"Ровно по этой причине наивно было полагать, хотя бы с прагматичной точки зрения, что нестабильность на территории одного из главных экономических партнеров Казахстана не поставит под угрозу наши национальные интересы. Не случайно Акорда полностью поддержала действия Кремля по сохранению конституционного порядка и общественной безопасности в России". Амина Косбаева

Также она уточнила, что важность этой двусторонней связи президент Токаев "подчеркнул повторно, четко обозначив вектор дальнейшего развития отношений с российской стороной".

"Глава государства заявил о продолжении укрепления многостороннего сотрудничества с долгосрочными перспективами, что в полной мере соответствует нашим национальным интересам. В целом, такой объективный подход к оценке произошедших событий соответствует выверенным годами принципам внешней политики Казахстана – прагматичности, миролюбивости и многовекторности. Именно они позволяют нам успешно балансировать между сохранением стратегических международных партнерств и продвижением казахстанских интересов". Амина Косбаева

24 июня глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Против Пригожина было возбуждено уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".



В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря. Президент РФ выразил благодарность Лукашенко за проделанную работу. Вечером Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

25 июня в Госдуме прокомментировали дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер".