Лукашенко рассказал, как убедил Пригожина прекратить мятеж

Ниже представлен диалог, опубликованный пресс-службой президента.

"Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки".

Молчит.

"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!"

Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю, об этом".

"Нет" – такая вот эйфория" , – передал раговор президент Белоруссии.

"И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву", – рассказал Лукашенко.