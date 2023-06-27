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Лукашенко рассказал, как убедил Пригожина прекратить мятеж

президент Беларуси Фото: скриншот видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко в красках рассказал, как убедил Пригожина прекратить мятеж, сообщает Zakon.kz.

Ниже представлен диалог, опубликованный пресс-службой президента.

"Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки".

Молчит.

"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!"

Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю, об этом".

"Нет" – такая вот эйфория" , – передал раговор президент Белоруссии.

"И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву", – рассказал Лукашенко.


24 июня глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Против Пригожина было возбуждено уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".

В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря. Президент РФ выразил благодарность Лукашенко за проделанную работу. Вечером Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

25 июня в Госдуме прокомментировали дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер".

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